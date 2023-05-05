总部位于奥格斯堡的 Quantron 推出了面向美国市场的新型燃料电池卡车，其续航里程可达 850 英里（1,360 公里），专为重型和长途应用而设计。美国 8 级 H2 卡车在加利福尼亚州阿纳海姆举行的先进清洁交通博览会上亮相。在公告中，新车型简称为“Quantron Class 8 US Truck”。按照 Quantron 的规则，这不是完全自主开发的车辆，而是基于现有底盘的燃料电池驱动的转换。

Quantron 尚未在公告中提及燃料电池、缓冲电池或电动机的技术数据。相反，重点是油箱容量和里程。相应地，在阿纳海姆亮相的概念车配备了一个 80 公斤的氢气罐。“在开始生产时，Quantron 预计重型 8 级卡车的续航里程约为 750 至 850 英里，储氢罐容量为 100 公斤氢气，”新闻稿称。制造商表示，这个数量应该能够在 10 到 15 分钟内补充燃料。

相比之下，去年秋天Quantron 为欧洲展示的重型 H2 卡车的氢气容量为 54 公斤。这应该允许标准变体的续航里程达到 700 公里，而 4 月底推出的气动变体应该“至少”达到 700 公里。

在展会上，Quantron 还宣布了与 FirstElement Fuel 的合作，确保 Quantron 客户可以通过 FirstElement Fuel 访问加州目前约有 40 个加氢站的网络。Quantron US 总裁兼首席执行官 Rick Haas 表示：“Quantron 致力于让车队轻松过渡到无碳出行。“通过与 FirstElement 合作，我们能够克服限制其他替代能源潜力的现代基础设施挑战——访问可靠的加油网络。FirstElement 的氢气网络将使司机能够无缝地加油并重新上路，就像他们今天使用柴油一样，只是现在他们将使用零排放燃料走得更远。”

Quantron于 2022 年秋季成立了一家美国子公司，并迅速以框架协议的形式从物流公司TMP Logistics那里赢得了一份重要合同，供应 500 辆重型燃料电池卡车。现在也很清楚TMP Logistics要接收哪种模型。