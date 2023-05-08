动点出海获悉，印尼央行Bank Indonesia（BI）和马来西亚央行Bank Negara Malaysia（BNM）于今日宣布，两国已经商业化启动了跨境二维码支付联动项目。。

作为背景，该跨境二维码支付联动项目曾在去年1月份时以试点项目的形式启动。据悉，本次的商业化启动则标志着该项目的正式启动。

回到本次的正式启动。两家央行在声明中指出，这将使更多印尼消费者和马来西亚消费者能够使用参与此项目的金融机构提供的服务，通过在实体店或网上商户平台扫描DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码在任一国家进行快捷零售支付。

此外，声明也指出，本次商业化启动也见证了包括非银行机构在内的金融机构在参与数量方面的提升。

据了解，参与本项目的印尼金融机构包括Bank Sinarmas、Bank Central Asia以及金融科技公司Dana和LinkAja。马来西亚则得到了丰隆银行、马来亚银行、大众银行等的参与。

BNM相关负责人表示，现在，东盟比以往任何时候都更加紧密相连。接下来将会有更多来自两国的消费者从更加安全、无缝、高效的跨境支付体验中受益。而这反过来也将对促进经济活动起到一定的积极意义——尤其是对两国的旅游消费而言。

她进一步补充道，这种支付联动也将有助于扩大一些企业的市场，并促进以当地货币进行结算。

最后，BI和BNM也表示，将欢迎更多金融机构对此进行参与，以进一步扩大其跨境支付生态系统。