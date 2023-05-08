金融科技类应用正为行业带来新变革。创新的功能和用户友好的界面能够帮助人们更好地管理个人财务。尤其在疫情影响下，金融科技类应用的普及速度也明显加快，Plaid 数据显示，已有 80% 的消费者在使用数字金融应用和服务。

为此，Unity 通过独家市场调研方案，收集和分析了来自 12159 名受访者的调查问卷，推出《金融科技类APP用户调研报告》。报告围绕投资、财务管理及银行三类金融科技应用的下载和使用情况，提供了营销策略及消费者在 2023 年的财务目标，帮助营销人员更全面地了解消费者行为、制定更有效的营销策略。

消费者下载金融科技应用的驱动因素

报告显示，产品口碑和消费者的信任具有显著的营销效果，是消费者下载新金融科技应用的主要原因之一，占比达 34%；应用内广告和互联网广告也是受访群体下载金融应用的主要来源，占比同样达到 34%，其中 95 后受应用内广告的影响最大，可能是因为作为数字技术的“原住民”，95 后伴随着技术成长，更信赖金融应用的安全性。同时，还有 16% 的消费者表示会通过应用商店的搜索广告下载新的金融应用，其中刚刚接受在手机上理财的 65 后更愿意下载Apple Search Ads 推荐的金融科技应用。

根据调查结果，Unity 建议营销人员可以通过应用内广告和搜索广告开展营销，以更有效地触达 95 后和 65 后消费者群体，并通过用户生成内容（UGC）或客户评论来提高用户对产品的信任。

金融科技类应用营销要点

在该报告中，Unity 根据应用所提供的服务内容，将金融科技类应用细分为三个类别，即帮助消费者买卖股票、ETF 基金和进行其他投资的投资类应用；帮助消费者制定预算、追踪收入、管理支出的财务管理类应用；以及由银行开发，帮助消费者用手机便捷管理银行账户的银行类应用。并分别对不同应用类别的消费者的使用行为进行了深入分析，从而探寻营销重点并激发获客潜能。

调查结果显示，58% 的受访者只使用 1-2 个投资应用，要成为用户的首选应用，就必须抢在竞品之前触达用户，并准确传达产品的优势信息。在用户体验方面，47% 的受访者表示最看重投资类应用简单易用的 UI 界面。因为投资本身已经是一项非常复杂的任务，所以应用产品应该简化使用流程，帮助用户轻松增加财富净值；此外，强大的客户支持服务是 95 后和 80 后受访者心目中第二重要的特性，约占 40%； 95 后还非常重视应用提供的指导和说明，可能因为该群体是理财经验最少的群体。

与投资类应用一样，60% 的消费者只选择使用 1-2 个财务管理应用，但不同消费者有着不同的财务管理需求，因此营销人员应该考虑不同受众群体的需求偏好，面向不同受众投放广告素材。

例如，约有 46% 的 65 后、80 后和父母群体消费者认为支出管理是该类应用最重要的功能，免费使用则是第二重要的因素；44% 的 95 后最重视个人信用评分查询，从侧面说明了 95 后群体使用信贷支付的频率更高；性别差异也影响着对财务管理功能的看法，女性用户更重视支出管理，其次是金融账户关联、免费下载、信用评分等；男性用户则更重视免费下载，其次是支出管理、信用评分和账户关联。

银行应用的普及大大提升了消费者使用银行产品的便捷度，已经成为用户生活的一部分。有 39% 的受访者表示每周会登陆 3-5 次银行应用，但不同群体的使用习惯各不相同，30% 的 65 后每周登陆不足两次，8% 的 80 后则每周登陆 12 次以上。消费者使用银行应用的原因都非常简单，62% 的用户通过银行应用查看账户余额，55% 的用户通过应用支付账单。营销人员可以重点宣传银行应用快速便捷查看余额的功能，同时也要鼓励并引导用户了解其他功能。

此外，近四分之一的受访者表示会根据银行应用的体验来选择银行，因此建议营销人员在广告中重点强调银行应用的体验与质量。

2023 年消费者财务目标

Unity 针对受访者在 2023 年的财务目标做了详细的调查，帮助营销人员充分了解消费倾向，以便更有效地制定营销策略，赢得更多用户。

报告中显示，与 2022 年相比，55% 的消费者计划在 2023 年增加储蓄；42% 的消费者计划在 2023 年减少投资或保持不变，只有 37% 的消费者计划增加投资，其中 95 后最有兴趣增加投资，并且更倾向于将资金投入长期账户。在宣传时，营销人员可以强调应用产品如何能够帮助消费群体在 2023 年实现财务目标。

随着全球金融科技市场继续快速增长，把握目标用户的消费风向，制定精细化运营和获客方案，对释放应用增长势能有着前所未有的重要性。Unity《金融科技类应用消费者调研报告》适时推出，将助力营销人员和开发人员打造更受欢迎的应用产品，以及更精准高效地触达目标消费者，实现业务和获客的全面增长。