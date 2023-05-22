随着世界向净零未来过渡，新加坡正在通过交通生态的电动化转型策略来推进实现其《2030年绿色发展蓝图》中规定的碳排放目标。电动汽车（EV）的推广普及则正是其中的众多举措之一。

体现在具体方面，到2030年，该国将禁止燃油汽车和出租车的注册登记，所有新注册的汽车都必须为清洁能源车型。此外，当局也将提供道路税减免和相应的退税政策，以此激励司机选择和使用电动汽车。而作为对比，去年期间，当地电动汽车的注册量占所有新车注册量的11.8%。

可以看到，在新加坡，电动汽车似乎正在开启一段新的篇章。然而，从现实的角度而言，要想让电动汽车成为一种主流选项，不难发现这里仍存在着一定的挑战——这不仅仅在于相对缺乏社会各界的关注，围绕电动汽车的常见误解和稀缺的电动汽车充电基础设施也是其中不可忽视的阻碍。

在这样的背景下，新加坡共享汽车GetGo联合创始人兼CEO Toh Ting Feng认为，新加坡需要展开更多的工作来进一步促进电动汽车的普及，并且他相信，共享电动汽车或许会成为其中的一个重要催化剂。

他指出，当下，新加坡居民对共享汽车的需求越来越大，尤其是针对年轻的新加坡居民而言，他们会希望不是必须要拥有汽车的情况下自由驾驶汽车。而这种心态转变也正在表明，由于拥有汽车的成本很高，共享汽车正快速成为一种可靠的交通出行选项。据介绍，目前，GetGo共有超5000辆上路的共享汽车，并且这一数字还在不断增加中。而从这一点出发，在Toh Ting Feng看来，共享电动汽车可以很好地满足当地群体日益增长的共享汽车需求以及用上电动汽车的诉求。

当共享汽车成为首次体验电动汽车的敲门砖

尽管在过去的一年里，新加坡电动汽车的注册量有所上升，但与挪威、芬兰、瑞士等其他发达市场相比，在实际表现方面，新加坡仍存在着相应的短板。

有数据显示，在新加坡，由于近九成的新注册车辆仍然是燃油车车型，上路的电动汽车仅为1%的占比。出现这种现象的原因离不开新加坡司机对电动汽车缺乏全面认知，毕竟大多数司机仍在坚持使用经过多年“验证”的燃油汽车。

为了应对这种情况，共享汽车行业可以作为首次体验电动汽车的敲门砖。对于那些有临时出行需求的人来说，共享汽车会是一个有吸引力的选择，并且其按需付费的模式对于任何想要首次尝试电动汽车而不是要先买下电动汽车的人来说也是一种更加友好的方式。

与购买一辆电动汽车相比，共享汽车在花销方面会显得更为灵活，再加上平台定期进行的车辆维护和提供的支持服务，首次使用者可以更加便捷地获得乘驾电动汽车的良好体验。

目前，随着新加坡的主流共享汽车平台不断将其电动汽车的占比提高，当地居民对电动汽车的接受程度也有望随之得到进一步加强。

将重点转向电动汽车作为其车队的主要组成部分，共享汽车电动汽车的供应量不断增加，这将进一步加强。今年2月，GetGo从家族投资机构 Treïs处筹集到了2000万新元的资金。Toh Ting Feng表示，这将有助于加速GetGo绿色车型在2030年前增长到10000辆。而截止今年底，其电动汽车有望在平台的总车辆中达到15%的比例。

消除对电动汽车的误解

而除了帮助人们展开对电动汽车的首次体验，共享汽车行业还可以通过帮助新加坡人了解电动汽车的实际性能，从而消除围绕其中的常见误解，继而来实现其进一步的普及。

一些共享汽车平台正在与国际电动汽车制造商合作，以帮助电动汽车进一步走向大众。例如，GetGo与新加坡现代汽车创新中心（HMGICS）建立了战略伙伴关系，目的是通过共享汽车促进现代电动汽车的采用。再加上对用户需求和关注点的深刻理解，广义上来说，共享汽车平台也是正在不断为即将到来的电动时代做好准备。

对许多司机来说，他们往往在诸如充电网络、驾驶质量、续航里程等方面对电动汽车仍有许多顾虑。然而，电动汽车和电动汽车充电基础设施的最新发展已经减轻甚至消除了其中的一些担忧。

首先，电动汽车的充电技术自其诞生以来已经相对成熟，同时其可靠性也在不断提高。无论日常使用频率如何，电动共享汽车用户可以放心的以安全和高效的方式为车辆充电。这是因为新的充电桩有内置的智能算法控制，以跟踪能源使用和充电消耗。

其次，现有共享汽车平台上的电动汽车与成熟的燃油车车型一样，无论租期长短，它们都能提供舒适的驾驶体验。事实上，没有内燃机和尾气排放也会意味着电动汽车将为用户提供更多的存储空间和更安静的驾驶。并且电动马达还能产生即时扭矩，以及城市平稳驾驶所需的理想动力。

最后，新款的电动汽车也能提供更大的续航里程和更快的充电技术，同时它们的电池也会更耐用。这些也将确保共享汽车用户不必担心在路上没电，即使他们发现自己距离充电站尚有一定的距离。

共享电动汽车的深层意义

简而言之，共享电动汽车平台的增长将会进一步鼓励当地司机向这种绿色的公共交通模式过渡，从而最大限度地利用好新加坡电动汽车基础设施。

当然，共享汽车生态也是一个概念证明，它为当局建立了一个需求基线，以进一步扩大现有的基础设施，并在2030年到来之前（《2030年绿色发展蓝图》）加速个人车主和共享汽车用户对电动汽车的采用。

我们已经看到，如今人们对电动汽车作为日常交通方式的依赖已经逐渐转变。并且陆路交通管理局（LTA）也宣布，计划扩大公共电动汽车充电基础设施——到今年年底，每三个组屋（HDB）停车场中就会有一个电动汽车充电点。而这些将进一步推进当局规划的落地：即，到2030年，全新加坡将建成超6万个电动汽车充电点，其中有4万个在公共停车场，2万个在私人场所。

从长远来看，人们对电动汽车的态度变化和共享汽车使用度的进一步提升之间将产生乘数效应，从而大大降低电动汽车的接触门槛，并增加用户对电动汽车的接受程度、扩大对现有充电站的需求。而所有的这些将最终将推动政府和电动汽车相关的生态企业加大投资，帮助完善新加坡的绿色交通基础设施，使得新加坡能够实现其汽车全面电动化的转变。

注：本文作者为新加坡共享汽车GetGo联合创始人兼CEO Toh Ting Feng，原作标题为《CARSHARING SUPERCHARGES EV ADOPTION IN SINGAPORE》。文章发布于动点国际，动点出海经整理后编译。