2023年5月22日，中国抗体-B（03681.HK）公告，于2023年5月19日，一项SM17的新药研究申请（针对治疗哮喘）已提交予中国国家药品监督管理局药品审评中心，并已获受理。

公司计划于当前新药研究申请获批后在中国启动一项I期临床试验，该试验旨在桥接中美人群并探索SM17在中国人群中的安全性。当前新药研究申请一旦获得批准，将使公司能够在中国开展治疗哮喘适应症的临床研发项目。

SM17为以白细胞介素17受体B(IL -17RB)为靶点的人源化Ig G4 -k单克隆抗体。SM17通过与2型先天淋巴细胞(ILC2s)上的IL -17RB结合可抑制Th2细胞的免疫反应，从而阻止人白细胞介素25(IL -25)诱发的一连串反应。

IL -25为一类关键的“警戒素”，已被证明与气道细胞的病毒感染反应以及过敏性疾病如哮喘的病理变化有关。患有未受控制的严重哮喘的患者，会承受哮喘反复发作及住院的风险；而未受控制的严重哮喘疾病会引发群体死亡率╱患病率升高、生活质素下降以及医疗支出增加等社会性问题。目前已获批上市的严重哮喘疗法（ 包括生物制剂 ），可一定程度降低哮喘年度发作。然而，严重哮喘的有效治疗仍存在未满足的医疗需求，尤其是对当前疗法无应答的患者而言。

来源：港交所