在经历了一个多月的沉寂后，eFishery的独角兽轮融资终于得到了落地。

动点出海获悉，根据相关监管文件显示，印尼渔业养殖初创公司eFishery已经筹集了1.08亿美元的D轮融资。融资后，eFishery的估值也达到了13亿美元，并以此成为印尼独角兽阵营。

值得一提的是，eFishery也是东南亚今年以来的首家独角兽企业。

据悉，eFishery此次的独角兽轮融资由42XFund，现有投资者Northstar Group和软银（软银愿景基金2号）参投。而这基本验证了此前的传言。

成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

去年1月份时，eFishery曾以其9000万美元规模的C轮融资达成全球水产养殖技术产业领域中迄今规模最大的一笔融资。

而根据eFisheryC轮融资时公布的数据，当时，公司已部署了数千台智能喂食器，为印尼24个省份的3万多名渔业养殖者提供了服务。而该公司也强调，自2020年12月份以来，eFishery的网络规模扩大了十倍，其饲养培育也在疫情期间为更多用户所使用。此外，eFishery还表示，计划在未来三到五年内为100万渔民提供服务。