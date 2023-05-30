中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网公示，安进（Amgen）申报的1类新药tarlatamab获得临床试验默示许可，拟用于接受含铂一线化疗后的复发性小细胞肺癌受试者。公开资料显示，tarlatamab是百济神州与安进合作研发的管线之一，为一款靶向DLL3和CD3的双特异性T细胞衔接蛋白（BiTE），正在海外开展治疗小细胞肺癌的3期临床试验，百济神州拥有该药的中国商业化权益。

双特异性T细胞衔接蛋白（BiTE）是近几年广受关注的一类双特异性抗体类型，它利用两端将两种不同细胞连接在一起，使他们之间产生相互作用。如果其中一端与T细胞表面的受体（如CD3或CD28）结合，另一端连接肿瘤细胞，则有助于将T细胞募集到肿瘤细胞附近，从而杀伤肿瘤细胞。

公开资料显示，tarlatamab（AMG 757）是一款靶向DLL3和CD3的潜在“first-in-class”双特异性T细胞衔接蛋白（BiTE）。其中，DLL3（delta样典型Notch配体3）在大约85％的小细胞肺癌（SCLC）和大细胞神经内分泌癌患者的肿瘤细胞表面表达，另外还于多形性胶质母细胞瘤、黑色素瘤、胰腺癌和直肠癌等癌细胞中高表达，但在健康组织中表达较少。作为一款BiTE，tarlatamab可以将T细胞募集到小细胞肺癌细胞附近，激活T细胞杀伤肿瘤细胞。值得一提的是，研究人员还通过工程化改造延长了它的半衰期。

在2022世界肺癌大会（WCLC 2022）上，安进公布了tarlatamab的首个人体临床试验结果。试验数据显示，在中位前期治疗数为2的经治小细胞肺癌患者中，tarlatamab达到23%的确认客观缓解率（ORR）和52%的疾病控制率（DCR）。37%的患者肿瘤缩小超过30%，中位缓解持续时间为13.0个月，中位总生存期为13.2个月。

根据ClinicalTrials官网，目前tarlatamab正在开展多项临床研究，包括：DeLLphi-304研究，一项与标准护理化疗方案比较治疗复发性小细胞肺癌的3期研究；DeLLphi-301研究，一项针对复发/难治性小细胞肺癌的潜在注册2期研究；DeLLphi-303研究，一项评估tarlatamab与标准护理疗法联合治疗一线小细胞肺癌的1b期研究；DeLLphi-302研究，一项联合抗PD-1单抗AMG 404治疗二线或以后小细胞肺癌的1b期研究；DeLLpro-300研究，一项针对新发或突发性神经内分泌前列腺癌的1b期研究。本次tarlatamab在中国获批临床，意味着它即将在中国开展临床研究。

来源：医药观澜