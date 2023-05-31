理想汽车官方宣布，截至目前已在全国建设25座理想超级充电站，接入第三方充电桩超过534000根。理想汽车将持续加快基础设施网络建设，为用户提供便捷、无忧的出行补能体验。

2023年上海车展期间，理想汽车表示到5月底将有25个4C超充站启动运营，伴随着新乡原阳、汕尾陆丰、保定狼牙山等7座最新理想超充站启动运营，理想汽车设置的阶段性目标正式达成。

4C充电的意思是指电池在四分之一个小时(15分钟)内充满，2C则是2分之一个小时(30分钟)充满。据悉，理想4C超级充电站配备4超充桩和2C快充桩，2C快充桩最大输出功率为250千瓦，理想增程车型20%到80%仅需30分钟，4C超充桩最大输出功率达480千瓦，配合将搭载在理想首款纯电动车型上的宁德时代4C麒麟电池，可实现充电10分钟增加400公里续航。理想汽车用户使用理想汽车App，进入充电地图搜索“理想4C超充”即可查找。

到2023年底，理想汽车目标建设完成超过300座高速超充站，覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带70%的高速里程，国家高速覆盖率预计可达40%。到2025年，目标建成充电场站3000座以上，将覆盖全国90%的国家高速以及一二三线主要城市。