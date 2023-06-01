随着电动汽车保有量的增多，社会上的电动汽车的集合体就可以看成是一个个移动的储能点。如何利用这些点，链接个人、家庭、电网，产生互动的经济效益，是未来的技术难点。这个也是未来可持续发展的一个方向。很高兴地看到起亚汽车，给我们提供了这样一个模板。

起亚推出了一套智能技术，旨在通过起亚互联、起亚充电和起亚智能充电，使电动汽车移动比以往任何时候都更方便、更容易获得和更高效，融合了以下几种技术和场景：V1G（自动单向智能充电）、V2H/B（车辆- 到家/车辆到建筑物）和 V2G（车辆到电网）。

对于起亚来说，提供下一代可持续移动解决方案涉及电气化、连接性和新服务的无缝和整体交互。从新的 EV9 开始，起亚正致力于使电动汽车完全连接并为未来做好准备，使车辆能够随着新的创新和功能的出现而更新。

起亚的整体技术战略旨在通过集成网络创建无缝和简单的连接。Kia Connect 促进了车辆、起亚服务器和数据提供商之间的“始终在线”连接，使实时数据流能够通过互联汽车云向驾驶员提供实时更新和信息。起亚还利用实时数据通过更轻松地找到可用的充电站和预测车辆维护来改善客户体验。此外，实时数据有助于为每个人打造更安全的道路，实现车队的高效管理，并缩短应急响应时间。

该公司的连接策略扩展到专用的 Kia Connect 应用程序，该应用程序允许客户利用新的 Kia Connect Store 中提供的功能。这个软件是客户购买汽车升级的首选地点，使车辆能够不断更新客户想要的特定技术。EV9 将是首款受益于 Kia Connect Store 的汽车，这也是起亚首款配备 Connected Car Navigation Cockpit (CCNC) 的汽车，配备双频 GPS 以提高定位精度。无线更新使系统能够不断改进，包括最新的地图、界面和软件增强功能。最重要的是起亚EV9还将具有 EV Route Planner 功能，该功能可在您前往目的地时根据您的车辆电池电量为您推荐最佳充电点。

起亚的全球战略是为客户提供既无摩擦又方便的充电，无论是在公共充电站、经销商处，还是在家中使用壁箱充电。Kia Charge 应用程序使客户能够从单一访问点利用全面的充电网络。欧洲的网络包括 28 个国家的超过 50 万个充电点，并且由于与 Ionity 和数字充电解决方案 (DCS) 以及本地充电提供商的泛欧洲合作伙伴关系，它还在继续增长。

对于公共快速充电器，起亚正在扩大区域合资企业，到 2030 年建立 30,000 个新充电器。该公司还在经销商处设置联名快速充电器，以提供更加个性化和舒适的充电体验。

起亚智能充电为客户提供了更大的电动汽车充电灵活性。通过双向充电，车辆连接性的进步正在将 EV 充电和电力使用带入可持续发展的时代。这使得能量能够双向流动，流入和流出车辆。因此，EV9具备V1G（Automated Unidirectional Smart Charging、Vehicle-to-Load（V2L）、Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home（V2B/V2H）和Vehicle-to-Grid（V2G））能力。

V2L 首次与起亚 EV6一起推出，并随 EV9 一起提供标准配置，允许客户通过将电缆插入 EV 充电端口，使用 EV9 电池为 110V/220V 设备供电。V2B 和 V2H 指的是车辆为建筑物或客户家庭供电的能力（充满电的 EV9 和 99.8kWh 电池可以为一个家庭供电 5 到 10 天）。V2G 意味着车辆可以将能量直接传输到电网以供更广泛的使用。

支持 V2G 的车辆（例如 EV9）可用于存储从可再生能源中获取的能量，并在没有阳光或无风时将其反馈回电网。这有助于稳定电网，支持可持续能源的使用，并有可能降低客户的电力成本。在更广泛的层面上，数以千计连接到电网的电动汽车可以充当虚拟发电厂，有可能为城镇和城市提供足够的临时电力。

随着起亚继续大胆转型，成为可持续移动解决方案提供商，该公司将连接性、电气化和可持续性作为绝对优先事项——到 2027 年推出 15 款电动汽车，以及将改善整个电力移动性和电网支持的创新，这将有助于能源行业。当然，我们也会看到，越来越多的车企和公司将会进入到这个技术进化中来，从而为可持续发展带来新的想象力。