近日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在摩根大通全球中国峰会期间宣布，百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣，同时启动”文心杯”创业大赛，最高奖项为价值1000万元早期投资。

李彦宏表示：“为打造更有活力的生态系统，并帮助开发者开发各种AI原生应用，百度计划设立一个10亿元人民币的投资基金。我们还将推出“文心杯”创业大赛。参赛者可以提交想法和原型，我们将寻找最有潜力的想法，并为其提供资金。”

“未来，我认为中国会有自己的生态系统，拥有自己的大语言模型和基础模型。中国会出现至少一个、也可能是两个或三个基础大模型，可以支持人们开发各种AI原生应用。比如，百度的文心大模型就致力于成为AI开发者的默认基础模型之一。”他表示。

李彦宏还指出，“我非常看好中国AI应用的发展前景，如果回顾过去几十年历史，在中国大家都非常愿意拥抱新兴技术。虽然我们没有发明Android、iOS或Windows系统，但我们开发了许多非常创新的应用，比如微信、抖音和滴滴等，还有很多应用都很受欢迎、很实用。在人工智能时代，也是同样的情况。科技带来了很多可能，我们非常善于开发应用，并充分利用了这些可能。”

据介绍，本次创业大赛于5月31日正式启动，报名持续到6月25日24:00关闭。按要求，参赛团队需专注于AIGC、大模型创新应用方向，有意愿且有能力基于文心大模型搭建应用，或将文心大模型与自有产品进行结合。无论是有创业计划的初创团队，还是有成型产品或demo的初创公司，均可参赛。大赛将为参赛团队开放文心大模型相关能力及百度智能云算力资源，并邀请来自IDG资本、百度风投、百度资本等知名机构投资人与多位百度AI专家担任评审。获奖团队有机会获得总值1000万元、500万元、200万元的资金与资源投资，以及AI大模型技术辅导与交流赋能。

同时，百度还将设立规模为10亿元的文心投资基金，面向AIGC领域潜力股创企，提供涵盖资金、技术、业务资源在内的全面扶持，持续关注AI领域优质创业团队，推动中国AI大模型生态繁荣。