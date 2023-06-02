近日，西安城墙景区举办系列宣传活动，展示城市文化遗产的魅力，活动由“文化遗产与城市共生——世界城地组织要点模式沙龙”、“千年碑林上城墙”数字文物展、公益讲座《西安地区博物馆介绍》以及“你说我说外销瓷”等直播活动组成。

其中，中兴通讯联合西安城墙景区在含光门遗址博物馆打造了西安城墙首个MR数字文物展——“千年碑林上城墙”。

中兴通讯为本次数字文物展提供了全程XR技术支持，基于中兴通讯XRExplore平台在活动现场打造出数字文物与现实城墙虚实融生、碑文丛立如林的数字文物体验空间。出席活动的领导嘉宾、国内外专家学者和同学通过MR眼镜、平板电脑等智能终端的呈现，以《曹全碑》《达摩面壁图》为代表的10座石碑拔地而起，通过“黑科技”的加持，滚动的鎏金字幕诉说着石碑的历史故事，在石碑上方还设置有语音讲解按键，在聆听讲解的同时，石碑还会根据游客的手势和点击动态展示三维立体文物模型，让游客可以近距离、全方位欣赏千年碑林精美的碑文和纹理，沉浸式走进历史，体验千年历史积淀，迎来各位嘉宾和同学们的惊叹和赞赏。

在本次西安城墙“千年碑林上城墙”数字文物展中，中兴通讯XRExplore依托空间计算和实时云渲染等核心能力为MR数字文物展提供了“黑科技”支撑，通过快速三维重建在现场即时完成点云三维地图重构建，通过便捷空间编排以拖拉拽零代码的方式高效完成现场布展，进而实现数字碑林与现实城墙的精准锚定和连接，形成虚实融合的MR数字文物展示区。

此次活动首次将空间计算能力应用于西安城墙文物MR立体化表达和呈现项目中，“千年碑林上城墙”数字文物展是西安城墙景区与中兴通讯响应国家文化数字化战略的一次重要探索尝试。未来，双方将持续推动在XR与文化数字化表达领域的探索创新，通过“文化+科技”的融合，推出更加丰富多维的文化数字化业务，助力文化传承、推动文化传播，增强文化自信。