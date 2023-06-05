当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在beSUCCESS Media Group首席执行官James Jung的主持下，TRIVE Ventures管理合伙人Ting Yan Leck、Avant Meats联合创始人兼首席执行官Carrie Chan、SWAP Energi首席执行官Irwan Tjahaja共同就《东南亚：一场关于可持续的长征》这一话题展开了探讨。

三位嘉宾深入讨论了东南亚在可持续方面存在的一些问题以及这一领域当前的发展现状。Avant Meat的Chan和SWAP Energi的Irwan解释了其所在的初创企业如何帮助实现可持续发展目标，而来自Trive Ventures的Ting则举例说明了自身机构所投资的初创企业是如何推动可持续创新的。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

Avant Meats联合创始人兼首席执行官Carrie Chan

Avant Meats是亚洲首家培育鱼类的（食品科技）公司。基于生物工艺技术，我们可以在不需要捕鱼或宰杀鱼的情况下生产鱼肉产品。

肉类养殖技术在西方已经是一种成熟的技术概念。但我们认为亚洲也是一个非常大的市场，因为海鲜是我们日常餐饮中的主菜之一。全球生产的大约60%至70%的海鲜实际上是在亚洲消费的。而这正是一种需求体现。

在供应方面，传统上，我们是在海洋中捕鱼。但在现实角度来看，过度捕捞是一个相对严峻的问题，因为90%的海洋生态系统已经被人类开发了。鉴于亚洲在这方面的巨大需求，我们找到了一种生产鱼类的方法，这样我们就能在不会过度捕捞的同时，提供一种更有效的生产（鱼肉）肉类的方式。并且这也是一种更清洁的方式，因为我们也在得到净化消毒的环境中生产出了这一切。因此，消费者无需担心海鲜中的重金属和微塑料问题，并且会因此喜爱上这一点。

这种方式与可持续发展有很多匹配点，而这也是我们正在努力实现的目标，特别是就东南亚市场而言。

当然，这一领域中也会存在着一些挑战。在我们所处的行业，挑战会主要体现为“是否能负担得起”以及“是否便于推广扩展”。培养肉类的基础科学实际上是来自于制药和医疗应用方面的技术。以前，医生可能使用组织培养和组织工程来治疗病人，比如他们可以打印角膜、皮肤、以及类似的组织。

因此，当我们开始研发并展开我们工作时（不早于10年前），整个行业仍然非常年轻。我们没有任何其他选项，只能去找同一个（医疗方面的）设备供应商，同一个原材料供应商。这些供应商一直在为制药公司服务。他们的利润率通常会很高，毛利率会在40％至50％左右。所以当他们卖给我们同样的东西时，他们也秉持着同样的传统。因此，这使得事情变得非常昂贵。

我们的目标是在2026年（正式推出我们的产品）。届时，我们的生产成本将非常接近于市场上的优质传统鱼片。

而在此之前，我们将通过更高级的产品进入市场——当同一个细胞在不同的东西上工作时，可以产出不同的产品，并以不同的价格出售，而这些产品的生产成本将是相似的。因此，我们首先会销售像花胶（鱼肚花胶）这样的制品，因为常规市场中的花胶是相当昂贵的。此外，我们也会用我们的技术来生产一种海洋肽，这可以用于护肤品。因此，通过这些更高级的产品，我们实际上可以更早进入市场。

在是否便于推广扩张方面，可以看到，在这个领域中已经有了很多公司，而我们也已经做了很多降低成本和研发投入的工作。我们正在扩大规模。同时，我们也在建设工厂。任何涉及实体财产的事情，都需要时间来获得政府的批准。所以关于这个问题，我们需要有一定的耐心。我们将看到越来越多的公司在未来两到三年内进行商业化生产——包括我们自己，并且我们现在也正于新加坡建设我们的试验设施。

SWAP Energi首席执行官Irwan Tjahaja

现阶段，我们仍然专注于印尼市场。印尼有1.3亿辆内燃机摩托车。在Swap Energi来这里之前，使用电动摩托车或电动自行车的印尼群体非常少。所以他们大多只能在家里充电，这非常不方便。

在印尼，我认为，推动电动摩托车普及所面临的挑战会是由于电池容量有限而造成的续航焦虑。而为了让用户换掉他们的内燃机摩托车，电动车就必须得像内燃机车一样方便，并且这也将使他们能够降低花销成本。

因此，我们为电动摩托车创建了这些换电网络，以便其能够像内燃机车一样便捷的获得能源，甚至与内燃机车相比更简单——在印尼，人们必须排队购买汽油。所以，我们可以为用户提供更短的时间，甚至只需要数秒钟。同样在“交换能源”方面，我们也有一个姐妹公司，叫做“Smoot”（电动摩托车品牌）。Smoot有几千辆上路车辆，并也同东南亚叫车巨头Grab展开了合作。

因此，这就是我们想要“转换”这个自市场的方式。面对如此庞大的、达到1.3亿之多的内燃机车用户，如果我们能转换其中的20%，这就会是一个伟大的成就。从这一点出发，释放到空气中的二氧化碳也将大大减少。现在，我们看到很多人热衷于使用我们的换电系统，将其内燃机摩托车转换成电动摩托车。

TRIVE Ventures管理合伙人Ting Yan Leck

在可持续发展的范畴下，我们通常会着眼于以结果为导向的影响。我可以给你们举三个例子。我们投资的第一家公司是AgriMax。这是一家农业生物技术公司。它可以将作物产量提高20％至60％不等。因此，这涵盖了我们所关注的粮食安全方面的“农业”的方面。

另一家公司恰好也参加了本次ORIGIN大会，即Hegg。它是Hoow Foods旗下的一家专注重新配制领域的公司。Hegg致力于降低/去除食品的GI、钠、脂肪，并保持食品味道和口感的不变。最近，他们推出了一种叫做Hegg的植物性的粉状“非蛋鸡蛋”，其胆固醇含量为零，并且对健康更有益。

因此，这种以结果为导向的影响体现在这里便是：你卖得越多，就赚得越多、并且还能创造出更大的影响。

最后的案例是我们在越南投资的编程学校——Coder School。其学生或校友有着全球范围内的职业足迹。这里有一位毕业生是越南人，但现在在Facebook工作。而这正是关于打开机遇、为人才提供公平的全球竞争环境的一种体现。以上这些就是我们特别关注的一些影响力领域。