苹果公司今日发布Apple Vision Pro，一台革命性的空间计算设备，将数字内容无缝融入真实世界，让用户处在当下并与他人保持连接。Vision Pro打造无边际画布，让app突破传统显示屏的限制，为用户带来全新的3D交互体验，以最自然、最直观的输入方式来控制——眼睛、双手与语音。Vision Pro搭载全球首创的空间操作系统 visionOS，通过用户与数字内容互动的模式，让数字内容如同存在于真实世界。Vision Pro的突破性设计，搭载超高分辨率显示系统，将 2300 万像素置于两个显示屏中，定制的 Apple芯片为独特的双芯片设计，确保用户每次的体验如同在眼前即时发生。

“今天标志着计算技术新时代的开端。”Apple CEO ，Tim Cook说，“如同 Mac将我们带入个人计算时代， iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。基于 Apple 数十年的创新积累，Vision Pro 是遥遥领先的空前之创，带来革命性的全新输入系统和数以千计的创新技术。它为用户带来绝佳体验，并为开发者带来振奋人心的新机会。”

“打造第一台空间计算设备几乎需要重新发明系统的方方面面”Apple 技术开发团队副总裁 Mike Rockwell 说。“通过软硬件密切整合，我们得以设计一款能独立运作的空间计算设备，以精巧的可穿戴式的尺寸外形，是迄今最先进的个人电子设备。”

绝佳新体验

Apple Vision Pro将改变用户和自己喜欢的app的互动方式，捕捉并重温回忆，享受绝妙的观影体验，并通过 FaceTime通话与他人连接，为强大且个性化的计算带来新的维度。

为app打造的无边际画布，办公和居家场景均适用：visionOS提供3D介面，让app不再受制于显示器的边界，app可以任何大小比例并排。Apple Vision Pro让用户利用无边际的屏幕面积来提高生产力、获取常用的app和打开全新的多任务处理方式。支持妙控键盘与妙控板，用户可定制完美的工作空间，或将 Mac 强大的能力以无线方式接入Apple Vision Pro，打造庞大、私人且可携的 4K 显示器，呈现清晰的文本。

引人入胜的娱乐体验：通过两个超高分辨率的显示器，Apple Vision Pro可将任何空间转换成个人影院，屏幕感受如同100 英尺之宽阔，并搭载先进的空间音频系统。用户可以观赏电影和电视节目，或者享受精彩的3D电影。Apple Immersive Videos提供 180 度高分辨率视频并搭载空间音频，用户能存取一系列精彩绝伦的沉浸式影片，让用户瞬间转移到全新的空间。

空间计算让新游戏类型得以成真，游戏可提供各种沉浸程度的体验，带玩家进入全新世界。用户可在无限广大的荧幕上畅玩 100 多个 Apple Arcade 游戏，享受精彩的沉浸式音频，并支持常用的游戏手柄。

沉浸式的空间环境：空间环境（Environments）让app在用户的世界中超越实体空间的界限，动态、美丽的景观帮助用户专注或减少繁忙环境的杂乱。通过调整数码旋钮，用户可在空间环境控制现实和体验的沉浸程度。

回忆变得鲜活: Apple Vision Pro搭载 Apple 的第一个3D 相机，让用户能用空间音频一同捕捉、重温并沉浸在珍贵的回忆中。每一张空间照片和每一个视频都将用户带回到那个难忘的瞬间，与朋友欢庆的时光或是某一次意义重大的家庭聚会等特别体验仿佛重现眼前。用户能存取iCloud上的完整的照片图库，以真实的尺寸、鲜艳的色彩及绝佳的细节来浏览他们的照片和视频。每一张 iPhone 拍摄的全景照片都能展开围绕用户，仿佛置身其中。

充满空间感的FaceTime通话: Apple Vision Pro让 FaceTime通话利用用户所在的空间，通话时让每一位参与者以真人大小的窗口呈现，加上空间音频，声音听起来就像从那个人所在的地方所发出来的一样。配戴 Vision Pro 的用户，在 FaceTime通话时会以 Apple 最先进的机器学习技术所打造的persona呈现，即时反映用户的脸部及手部动作。用户可以通过同播共享一同看电影、浏览照片或是合作演示。

更多的 app 体验: Apple Vision Pro有全新的 App Store 让用户可以发掘开发者提供的 app和内容，并且获取数以万计的熟悉的 iPhone 和 iPad上 的apps， 这些都能在 Vision Pro的新系统上自动顺畅地运行。Apple 的开发者社群能够更深入利用 Vision Pro 和 visionOS 既强大又独特的功能，来设计全新的 app 和为空间计算重塑现有app的体验。

革命性的操作系统和用户交互介面

基于macOS、iOS和iPadOS数十年的工程创新积累，visionOS从设计的开始就考虑到空间计算对低延迟的要求。革命性的操作系统就此诞生，它提供强大的空间体验，利用了用户周围的空间，解锁办公和居家的全新机会。

visionOS搭载全新的3D 介面，让数字内容看起来、感觉上就像在用户的真实世界存在，透过自然光线和阴影的变化来帮助用户理解比例与距离。为了让用户和数字内容互动，Apple Vision Pro 带来全新的输入系统，用户通过眼睛、双手和语音来控制。用户浏览 app 时，只要轻松地看着它们、捏合手指来选择、轻拂手腕来滚动，或听写输入。

Apple Vision Pro 搭载 EyeSight，一项超凡的创新，帮助用户与周围的人保持连接。当有人靠近正配戴 Vision Pro 的使用者时，设备的视区会变透明，让用户可以看见这个人，同时走近的人也会看到用户的眼睛。当用户沉浸于空间环境或者使用app的时候，EyeSight 会提供视觉线索，让他人知道用户在专注做什么。

突破性的设计

基于Apple在设计高性能产品的创新能力和经验，例如Mac、iPhone和可穿戴式产品例如Apple Watch等，Apple Vision Pro 是集大成者，成为迄今最先进的个人电子设备。为达到性能、移动力和可穿戴性都可完美兼容的宏大目标，Apple采用了最先进的材料。

Apple Vision Pro 在精巧的设计中搭载数量惊人的尖端科技。一整块以3D方式成型与压层的玻璃，表面进行光学抛光，用作一系列摄像头和传感器的镜片，将数字内容与真实世界完美融合。 定制的铝合金边框在用户的脸周围微微弯曲与玻璃完美融合，模块化的设计能个别调整以符合各式各样的人。轻质眼罩使用柔软的织物，提供各种尺寸和形状以服贴每一位用户的脸型。可调节松紧的边带确保音频保持靠近用户的耳朵，多种尺寸的头带采用 3D 织法不仅舒适、透气并具有弹性。头带透过单一机制固定，容易更换尺寸及造型。

由左至右: Apple Vision Pro的玻璃和定制的铝合金边框完美融合，在用户的脸周围微微弯曲，模组化的设计能调整大小，包括轻质眼罩和头带。

无可比拟的硬件创新

Apple Vision Pro的设计旨在精巧的穿戴装置上提供无与伦比的计算表现。配备由 Apple 芯片驱动的突破性超高精度的显示器系统，Vision Pro使用 micro-OLED 技术将 2300 万像素搭载入两个邮票大小的显示器，具备广色域和HDR。此技术突破与定制反射折射镜片实现令人惊艳的锐利度和清晰度，带来难以置信的绝佳体验。有视觉矫正需求的用户可额外插入Zeiss光学插片，以确保视觉保真度和眼球追踪的精准度。

先进的空间音频系统是 Apple Vision Pro体验的核心，声音犹如从用户的四面八方涌入，并令声音融入空间。两侧的音频组件各有一组双驱动单元，带来根据用户的头部及耳朵形状定制的个性化空间音频。

除了突破性的显示和先进的音频体验，Apple Vision Pro的高效眼睛追踪系统，使用高速摄影机和一圈 LED 投射非可见的光图像至用户的眼球以获取即时的直观反馈。

这些突破性的创新由Apple芯片技术驱动，独特的双芯片设计——M2 带来无可比拟的表现，而全新的 R1 芯片处理来自 12 部相机、5 个传感器和 6 个麦克风的信息，以确保内容毫无延迟地出现在用户眼前。 R1 可在12 毫秒内将新影像串流至显示器，比眨眼还要快 8 倍。Apple Vision Pro在插着电源时可供全天使用，搭配外接高效电池的使用时间最长可达 2 小时。

领先行业的隐私和安全保护

基于强大的隐私和安全保护，Apple Vision Pro 让用户掌控他们的数据。

Optic ID是一个全新的安全认证系统，通过分析在各种非可见 LED 光下的用户虹膜，并将其与存储在安全隔区的用户注册 Optic ID比对以迅速解锁Apple Vision Pro。 用户的Optic ID信息完全加密存储在设备上，不会储存在 Apple服务器上，也无法被任何 app 所访问。

用户在使用Apple Vision Pro时的浏览内容和眼追踪信息均不会与 Apple、第三方 apps 或网站分享。除此之外，来自相机和其他传感器的信息均直接在设备端处理，所以app不需要看见用户的周围环境来提供空间体验。EyeSight 也包含一个视觉指示灯，让周围的人知道用户正在拍摄空间照片或视频。

价格与上市日期

Apple Vision Pro 起售价为 3499 美元（美国），将于明年初在 apple.com 和美国的 Apple 零售店开卖，并将于明年稍晚在更多国家和市场上市。