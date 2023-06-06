据悉，马来西亚廉价航空公司亚航的母公司Capital A的首席执行官Tony Fernandes于本周一表示，Capital A正计划在菲律宾推出一家叫车公司，以在当地市场挑战Grab。

作为背景，该集团已经在马来西亚等其他东南亚市场推出了叫车服务。

Fernandes表示，我们认为，Capital A的价格会更合理，而且Capital A在机场会有相应的发挥空间。

据透露，该企业将会“很快”启动。并且Fernandes还补充说，Capital A叫车业务模式是独特的，因为它计划雇用全职司机，而这些司机可以享受保险等福利。

他说，在未来两到三年内，这家叫车公司和其他企业可以在菲律宾创造大约2000个就业机会。并且如果该企业能够取得成功，可能会由此创造出更多的就业机会。

Fernandes称，他还将与一家当地企业集团会面，以讨论其与Capital A的金融科技部门Big Pay的合作可能。

Capital A于2021年8月在马来西亚首都吉隆坡推出了电子叫车服务AirAsia Ride，希望以对客户更具竞争力的价格和对司机更低的佣金抽成来对东南亚叫车巨头Grab。

根据该公司当时的声明，它也计划在包括泰国、印尼、菲律宾、新加坡在内的其他东南亚国家推出这项打车服务。

去年1月末时，亚航集团（AirAsia Group Berhad）宣布已将其名称更换为了Capital A Berhad（亦即Capital A）。Capital A在当时表示，更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司——除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。