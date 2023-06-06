6月5日，伟德杰生物宣布完成C轮融资，由北创投领投，宏诚投资、立元创投、华点投资、艺苑投资跟投，原有股东荷塘创投、李再富等继续加持。本轮融资将用于VDJ001等在研品种的临床试验、抗体药物大规模生产，在自身免疫领域全力打造创新药物的研发、生产和销售。

伟德杰生物成立于2011年，主要针对类风湿性关节炎等自身免疫疾病开发新型抗体与融合蛋白类药物。该公司重点研发新一代药效更高、安全性更好、生产成本低的治疗自身免疫病的单克隆抗体与融合蛋白药物，其中VDJ001已在特发性多中心型Castleman病（iMCD）的2a期临床上表现良好，并于近期结束在类风湿关节炎患者中开展的与阳性抗体药物头碰头的2期临床试验。

VDJ-001是一款重组人源化白介素-6（IL-6）受体单克隆抗体注射液。它能与可溶性和细胞膜上IL-6受体（sIL-6R和mIL-6R）特异性结合，从而阻断IL-6经典、反式及反式呈递三种通路。该产品已在治疗iMCD的2a期前瞻性研究中取得积极结果，短期（8周）给药的总缓解率为55.6%，肿瘤缓解的中位时间为56天，C反应蛋白（CRP）、血红蛋白（HGB）恢复正常的中位时间为7天、14天。初步结果分析显示，VDJ-001在iMCD患者中有效率高、起效快，有望成为该病重要的治疗选择。基于此，伟德杰生物计划今年四季度启动该产品治疗iMCD的关键性2b期临床研究。

来源：医药观澜