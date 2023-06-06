小鹏已经走到了最关键的关口。如果再没有一款车型能够承载小鹏的销量需求，那么后续的道路将非常崎岖。也正因为此，小鹏 G6 成为了一个关键的车型，也必须完成小鹏汽车的市场战略推力。经过许久的打磨，G6 走到了台前。

新的电动车市场，平台的竞争力非常关键。小鹏历经5年持续探索，累计研发投入超过100亿元，独立研发的整车全域智能进化SEPA2.0

扶摇架构，成为了 G6最核心的基础。也只有这个扎实的基础，才能打造符合市场竞争需求的车型。做为面向年轻群体的车型，除了要提供多样化的外观配色之外，还要提供切实有用的硬使用能力，小鹏给出的就是智驾功能。

外观和内饰走年轻态科技化路线

小鹏G6从外观上看，不是传统的 SUV 风格，加入了一些流线的线条，更符合年轻人的审美。没有硬朗的造型也带来更加优秀的风阻系数，小鹏 G6 的风阻系数为 0.248。转到背部，你会看到小鹏 G6 配置了电动尾翼，有两种调节方式，一种是随速开启，另一种是在车机中手动开启。

整体外观的身材来说，和同级别的差不多。4753*1920*1650的尺寸，2890mm的轴距。前/后轮距 1635/1650mm；前/后悬 903/960mm；接近角/离去角 16°/20°。前脸和后部基本上可以看出小鹏的家族基因，对于新购车用户来说，也算是新能源车的基因有所体现，比较年轻。全车 17 处低风阻设计，风阻系数每减小 0.01Cd，CLTC 续航增加约 7km。Robot Face 情感化前脸，也算是一个小特色。

坐进车内，星际无界天幕：＞2 ㎡全景天幕，流畅穹顶，让用户可以和外界有个沟通感。全新悦控方向盘的使用，抓握起来非常轻巧。大面积使用超细纤维绒面，高级雾面质感，包覆座椅与门板的创新抗菌耐污有机硅皮革，让身体触碰的每个角落，都有亲肤的感受。座舱内饰材质均经过全球最严苛的国际纺织协会 OEKO-TEX STANDARD 100 婴儿级可接触认证，车内空气质量远高于国标 3-10 倍。一体式中控极简设计，沉浸式智舱氛围。

当然，你还有智能语音助手可以帮助你对汽车的大部分功能进行控制，而无需点按操作。四音区识别：小 P 在全车前后排四个座位均可收听用户需求。座椅方面，腿部支撑长度、靠背包裹宽度、坐垫发泡厚度都比较到位，后排坐垫长度不错，提供恰到好处的支 撑力与包裹感，仿佛飘于云层，包覆座椅与门板的创新抗菌耐污有机硅皮革。就是以后车内浅色的清洁保养可能需要耗费一番功夫。

底盘和操控都拥有扎实的表现

国内首创前后一体式铝压铸，同时搭载 CIB 电池车身一体化技术，兼容多种组合的悬架系统，使得这款车还能应付一些赛道的急弯等情况。官方表示车身扭转刚度对比传统车身提升 83%，高达 41600N·m，车身刚性更强，大幅提升车辆过弯时的车身支撑性及抗形变能力，车辆姿态更稳定易控制，操控性能更强。麋鹿测试极速 82km/h，过弯时最大侧向 G 值可达 0.94。

在小鹏 G6 的驾驶过程中，可以感受到这款车的驾控体验比较跟人。虽然 SUV 传统的感知是重心高，在应付一些弯道和急转弯时候比较飘，但是 G6 没有这个感觉，当然是和其底盘调教有一定关系。在保证车内乘员足够舒适的前提下，释放车辆性能天性，实现人车合一的运动驾控体验。，展现高性能轿跑水准。均衡的簧下质量和悬架结构强度，采用多点连接的超高强度前后全框式副车架，减弱路面冲击力跳动，车轮更易控制。

在都市比较拥挤的街道，采用双小齿轮电子助力转向，提升转向手感；转弯直径仅 10.98m，整车转向更灵巧。前双叉臂+后五连杆独立悬架+前后横向稳定杆，前悬架纯铝材+后悬架 4 钢 1 铝，有效降低簧下质量，提升底盘韧性及转向响 应敏捷性。过弯侧倾小、支撑强、循迹性好：前后大直径防侧倾杆，有效提升了支撑强度。

小鹏 G6 拥有多个驾驶模式，其中脱困模式可以应付湿滑路面，冰雪路面，沙石路面。动力响应较慢，扭矩提升速率 200NM/s，保障在湿滑路面上驾驶的安全性，加速感维 持当前所选驾驶模式的特性不变 回收强度弱，峰值仅为 0.05g 减速度，四驱扭矩分配安全性优先。

此外，还有运动/SPORT模式，可以高电量行驶，应付动力性要求高的工况，动力响应出色，扭矩提升速率最大 1500NM/s，加速感较强，加速度高达 0.8g，四驱扭矩分配驾驶性优先；弹射模式，封闭赛道，日常行驶工况，这时候动力响应出色，扭矩提升速率 3000Nm/s，加速感强，有弹射感；标准/NORMAL 模式，可以应付日常行驶工况，动力响应适中，扭矩提升速率最大 700NM/s，加速感较强，加速度高达 0.8g，四驱扭矩分配安全性优先；舒适/ECO 模式，可以应付长距离行驶，低电量行驶，动力响应舒缓，扭矩提升速率最大 500NM/s，加速感中等，加速度低于 0.65g，四驱扭矩分配经济性优先（Normal 模式基础上提升 25km）；X-Pedal 模式，超长距离行驶，超低电量行驶，动力响应舒缓，低速段动力响应比 ECO 慢，扭矩提升速率最大 500NM/s，加速感中等，加速度低于 0.65g，无爬行，回收强度较强，峰值可达 0.2g 减速度，四驱扭矩分配经济性优先（ECO 模型 l 基础上提升 15km）。

智能辅助驾驶表现较为出色

智能辅助驾驶是小鹏 G6 的杀手锏应用。小鹏汽车一直深耕自动驾驶技术领域，技术保持领先 3 年，小鹏 G6 是国内目前最成熟的、

最接近无人驾驶技术水平的车辆，能满足用户对于智能辅助驾驶更高的要求。其拥有31 个智能驾驶感知元件，同级领先的感知硬件数量，前向双激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达四重感知融合，侧向双重、后向三重感知融合，全车多重感知综合判定，带来极为可靠的智驾功能应用基础。

在城市道路上，城市 NGP 智能导航辅助驾驶可以发挥作用，用户在导航上设置目的地并发起导航后，在可用的城市道路可以实现 A 到 B 点的智能导航辅助驾驶。车辆可完成本车道巡航跟车、导航变道、超车变道、汇入/驶离道路、绕行静止车辆或障碍物，红绿灯路口识别与通行、环道绕行、避让施工道路、避让行人和非机动车等。

另外，G6上还可以看到LCC 车道居中辅助增强版。行业首个量产并应用激光雷达的自适应巡航及车道居中辅助功能，能够实现在保持合适巡航车速的同时辅助驾驶员控制车辆在当前车道内居中。G6的XNet 神经网络将多个摄像头采集的数据，进行多帧时序前融合，输出 BEV 视角下的动态目标物的 4D信息（如车辆，二轮车等的大小、距离、位置及速度、行为预测等），以及静态目标物的 3D 信息（如车道线和马路边缘的位置）。

XNet 和小鹏汽车的第一代视觉感知架构相比，利用神经网络替代了繁复的手写后处理逻辑，实现了端到端数据驱动算法迭代。国内首个量产 BEV，更强的 360 度感知，横向覆盖高达 8+车道，博弈更强，变道成功率更高。实现了纯依赖视觉的识别与展示能力，在行业率先摆脱了对高精地图的依赖，包括对自车周边交通参与者及道路设施进行精致渲染和可视化展示；在地图上可以看清眼前的车道标线、周围的车辆。界率先实现了可通行区域，红绿灯读秒，转向灯的识别与显示。

高速道路方面，可实现依据周围环境与驾驶任务（如规避限行、限速等）为用户智能推荐最高效的自主变道、选择车道、超车等。自主上、下匝道，切换高速行驶。更好的直行跟车与弯道通行能力。

充电及热管理系统都有提升

小鹏G6实现了全域 800V 高压碳化硅 SiC 平台+3C 电芯——国内首个量产标配。最高续航 755km，最低百公里电耗 13.2kWh，行业领先的续航电量比。相较 400V 平台的同行，小鹏的 800V技术在第三方充电桩的充电功率最大可提升 80%，120kW 的社会充电桩也可轻松拉满功率上限（400V 车型 充电功率均值大约为 90kW），第三方社会充电桩充电更快。

此外，小鹏G6搭载热泵（热泵采暖系统）+电机余热回收+防雾传感器+双温区空调技术，在保障乘员舱热舒适性的前提下，全方位实现节能，增加空调开启状态下的续航里程。有效解决低温能耗问题，较传统 PTC 加热，冬季续航提升 15%。

总结：G6 将是小鹏翻身战的重要车型。这款车型在三个维度上做了立体的组合，一个是充电性能，一个是硬件配置，还有一个就是智能驾驶辅助。在各个维度上，和市场上同级别的车型有过之而无不及。现在就是要看小鹏把 G6 的价格定在什么位置，同时应该要有不同的高低配置，走量的车型可以在电机数量上做一点减配，高配的车型则可以定价稍微高一点。综合看下来，G6 是款很有竞争力的车型。现在，就让市场给出答案吧。