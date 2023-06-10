起亚全新EV9是一款全电动 SUV，专为电气化时代的现代生活方式而设计和制造。作为公司的首款三排电动旗舰 SUV，宽敞而引人注目的 EV9 是一款坚固、精致且技术先进的电动汽车。它有六人座或七人座可供选择，结合了大胆的造型、卓越的多功能性、多方面的连接性和起亚标志性的“Opposites United”设计，提供了一款可以应对任何情况的车辆，根据 WLTP 标准续航里程可达 541 公里（336 英里） )。

该车引人注目的视觉效果灵感来自起亚的“Opposites United”设计理念，该理念在自然、现代和技术的对比品质中找到和谐。强大而宁静的姿态和一系列智能创新使 EV9 在越野和城市地区同样适用，而内部空间的智能使用使车上的每个人都感到舒适、放松和连接。

新的 EV 和 SUV 基准

基于起亚的电动全球模块化平台 (E-GMP)，该车辆的长轴距和完全平坦的电动车辆架构为所有乘员提供了宽敞的空间，所有三排座椅均具有休闲风格的舒适感。当车辆静止时，客户可以为第二排座椅选择放松或旋转功能。休闲座椅提供卓越的舒适性，而旋转座椅可以转身面向第三排。此外，EV9 还采用了多项创新技术，让旅途更加舒适便捷，包括数字后视镜、齐平门把手、休闲座椅和三重全景显示屏。

续航里程可达 541 公里（336 英里），并辅以超快速充电，只需 15 分钟即可将续航里程增加至 239 公里（148 英里）。EV9 还配备了双向充电功能，这意味着客户不仅可以使用壁挂式充电盒或公共充电点为 EV 充电，还可以使用 EV 电池中存储的电量为电子设备供电——甚至，在未来，为家庭供电。

EV9 也是起亚首款可以通过 Kia Connect 商店升级的汽车，使客户能够使用他们想要的功能更新和个性化他们的车辆。皮革替代品和由回收塑料制成的材料标志着向更可持续的内饰的重要转变。

起亚 EV9 代表了公司在成为可持续移动解决方案提供商的过程中迈出的关键一步。作为欧洲首批实现 3 级自动驾驶的汽车之一，EV9 承载着未来的 DNA，正在为实现无排放、完全互联的自动驾驶出行铺平道路。

灵感源自大自然的大胆设计

与屡获殊荣的起亚 EV6一样，起亚 EV9 也采用了公司的“Opposites United”设计理念。外观的特点是坚如磐石的几何形状、简洁的线条和毫不掩饰的大胆 SUV 轮廓。

在前部，EV9 采用了该公司最新一代的 Digital Tiger Face。独特的垂直前照灯由 LED 供电，其特点是纤细的透镜投影，或者对于“GT-line”，是一个小立方体投影。在车尾，标志性 LED 尾灯内独特的星形地图灯图形赋予其极具辨识度的外观。自动齐平门把手营造出现代、高科技的外观，而带有气幕的主动式风门则提高了空气动力学效率。19、20 或 21 英寸的吸音轮胎安装在具有独特矩形设计元素的低阻力合金轮毂上，完善了外观。

EV9 将在欧洲提供五种光泽颜色，包括雪白珍珠、极光黑珍珠、耀斑红、卵石灰和冰山绿。此外，EV9 Baseline 专有象牙银光面或亚光面。最后，从 Concept EV9 继承而来的海蓝可以哑光或亮面涂装到“GT-line”上。

简约的内饰带来直观的体验

起亚EV9 的特点是宽敞的内饰和简约且易于使用的布局。独特的 EV 架构，加上 E-GMP 的长轴距和平坦地板，可提供比以往更多的车厢空间。EV9配备三排座椅，并提供六座和标准七座布局。它是目前仅有的七座电动汽车之一。

进入起亚 EV9 后，方向盘上的起亚标志会在驾驶时点亮，迎接客户。该车型还配备了数字后视镜 (DSM) 选项——连接到相机的数字屏幕而不是模拟后视镜。这些扩大了驾驶员的视野，增加了安全性和便利性。同时，数字后视镜既可以作为普通的电动变色镜使用，也可以作为摄像头画面的显示，使驾驶员在视线模糊的情况下也能获得安全的后方视野。

中控台配备快速无线手机充电器和带USB接口和充电器的模块。第二排和第三排还配备了 USB 充电器。前排后扶手内侧和地图袋顶部均采用了多种氛围灯，提供车速联动、汽车露营模式等不同的灯光功能。隐藏的发光按钮确保直观的操作。室内配色方案包括：

深灰色和黑色

棕色和黑色

深灰色和浅灰色

海军蓝和深灰色





独特的第二排选项启用暂停和享受模式

第一排提供放松座椅，可以在停车或充电时将脚凳放平。电子可调座椅配备了集成记忆系统，可根据驾驶员的预设偏好自动调整座椅和方向盘的位置。此外，第三排还配备了包括瓶架和杯架在内的扶手。在第一排休闲座椅之上，六座布局为第二排乘客提供了两个额外选项之一，可以在车辆静止时激活：暂停模式，将车辆内部变成第二排休息室旋转座椅和享受模式，第二排休闲座椅带翼状头枕。

带旋转座椅的六座版本，第二排座椅配备180度旋转功能。当汽车停下来时，第二排乘客可以将座位转向第三排，直接互动。在这种布局中，从中控台延伸出来的长滑动托盘充当座椅之间的桌子。

同时，享受模式允许第二排乘客在第一排乘客放松时向后倾斜，同时确保所有乘客在旅途中获得最大的舒适度。每个放松座椅都配备了额外的腿托，并在前后都充分通风，以最大限度地提高驾驶和旅行体验。

这两种可供选择的座椅布局重新定义了车内活动的可能性，无论是停车、充电还是露营。除了驾驶员和前排乘客的单独设置外，车辆后部完全独立的气候系统还提高了后排乘客的舒适度。通过仅在乘客需要时在他们需要的地方加热或冷却乘客，从而节省了能源。此外，EV9是欧洲首款配备全新起亚气候控制面板的起亚车型。这使得无需访问信息娱乐子菜单即可更轻松地查看和控制所有气候设置。

为独特的车辆架构开创空间创新

起亚 EV9 的长度为 5,010 毫米，是起亚迄今为止最宽敞的乘用车，也是第二款基于 HMG 专用 BEV 平台打造的起亚车型：Electric Global Modular Platform。该车型宽 1,980 毫米，高 1,750 毫米，轴距为 3,100 毫米。除了为乘客提供宽敞宽敞的空间外，起亚 EV9 还配备了额外的存储空间，形式为后备箱或“前行李箱”。后轮驱动版本的最大储物空间为 90 升，而全轮驱动版本提供 52 升的存储空间。当 4/5 座椅直立时，行李箱可提供 828 升的存储空间，而当 6/7 座椅直立时，行李箱可提供高达 333 升的存储空间。

可持续运动与环保内饰

为实现向可持续移动解决方案提供商的转型，起亚制定了一项设计可持续性战略，将更多环保材料整合到其汽车中。具体而言，该计划包括逐步淘汰动物皮革的使用，在其车辆内饰中应用十种“必备”可持续材料，并不断创新新的生物基材料。

起亚 EV9 代表了这一旅程的第一阶段，采用环保内饰材料，例如由 BIO PU（生物聚氨酯）制成的皮革替代品。这种材料来源于玉米和蓖麻油等天然成分。此外，回收的 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）和 TPO（热塑性烯烃）被集成到仪表板以及车门和立柱装饰中。对于内部装饰，EV9 采用来自消费后废物的回收塑料设计。织物和地毯由回收的 PET 和回收的渔网制成，营造出舒适、优质的感觉。开关和饰件采用生物涂料，而内饰则使用不含 BTX 的涂料。整个车辆的纱线和毛毡均由 100% 回收的 PET 制成。

两种动力传动系统选项提供出色的续航里程和加速度

起亚 EV9 可提供后轮驱动或全轮驱动。两种版本均配备采用起亚第四代电池技术的 99.8kWh 电池。后驱版搭载150kW电机，最大扭矩输出可达350牛·米。最高时速为 185kmh，这种动力传动系统变化可以在 9.4 秒内从 0-100kmh 加速。据 WLTP 称，它的纯电动续航里程可达 541 公里。

起亚 EV9 能够进行 800 伏超快速充电，这意味着客户可以花更多的时间开车，减少充电时间。充电 15 分钟，RWD 版本的纯电动续航里程可达 239 公里，AWD 版本可达 219 公里。

创新的双向充电：未来的能源解决方案

起亚 EV9 能够进行双向充电，支持先进的未来技术，如车辆到负载 (V2L)、车辆到建筑物/车辆到家 (V2B) /V2H) 和车辆到电网 (V2G)。V2L 首次与起亚 EV6 一起推出，并随 EV9 一起提供标准，允许客户通过将电缆插入 EV 充电端口，使用 EV9 电池为 220V 设备供电。V2B 和 V2H 是指车辆为建筑物或客户住宅供电的能力。V2G 意味着车辆可以通过在非高峰时段存储廉价电力并在需求高峰期将其传输回电网，从而将能量直接传输回电网。V2B、V2H 和 V2G 将在整个欧洲逐步推广。

Kia EV Route Planner 增加安全性和安心

得益于创新的 Kia EV Route Planner，客户可以花更少的时间来规划围绕充电点可用性的旅程。当导航系统检测到电池电量不足以到达设定的目的地时，它会自动推荐规划路线的充电点。通过自动向客户显示充电时间、地点和时长，减少了客户对续航里程和充电的焦虑。

在低温下行驶时，此功能还可与电池调节一起使用，在电池到达充电站之前将电池预热至最佳充电温度。这使客户无论天气如何，都可以利用省时的超快速充电。起亚 EV9 旨在最大限度地提高乘客的舒适度和效率，同时不影响驾驶乐趣。一款真正的 SUV，全轮驱动和地形模式等专用功能意味着它已准备好迎接任何驾驶挑战。

信息娱乐：有目的的技术

起亚 EV9 的内部配备了简单、精致的技术，以提供直观的用户体验。三重全景显示屏由驾驶员前方的 12.3 英寸仪表盘、12.3 英寸 AVNT 屏幕和用于座椅和加热信息的 5.1 英寸应用气候系统。EV9 还配备了平视显示器 (HUD)，以增加便利性。除了方向盘上的物理按钮外，其他隐藏按钮仅在汽车启动时才会亮起。

起亚 EV9 的触摸屏导航系统提供了广泛的功能，例如蓝牙多连接作为标准配置，使乘员能够同时连接两个移动设备，而 Android Auto 和 Apple CarPlay 功能也是标准配置。它改进了基于自然语言的语音识别的可用性，支持使用导航、打开媒体和控制温度等服务。同时，可以通过从屏幕顶部向下滑动来访问快速控制屏幕，使客户能够访问常用功能，而无需浏览菜单和子菜单。与此同时，谷歌快速配对服务让安卓用户更容易将手机连接到车辆的信息娱乐系统。

一项新功能，洗车模式，使用自动洗车更加方便。只需按下一个按钮，AVNT 就会激活进入自动洗车所需的所有设置，包括确保所有门窗都已关闭、拉入后视镜以及确保自动齐平门把手保持在原位。与其他起亚车型一样，EV9 客户可以受益于 Kia Connect Live Services，其中包括在线导航以及交通信息、停车可用性和停车费用、加油站和 EV 充电点的位置和价格、天气预报等实时信息、在线 POI 搜索，以及在可用的市场中的测速摄像头信息。

Meridian Premium Sound System 提供无与伦比的音频体验

对于音乐爱好者，起亚 EV9 提供 Meridian Premium Sound System，整个车内有 14 个扬声器和一个外部放大器。Intelli Q 功能可根据车速变化自动调节音量和音质，Horizo​​n 可同时控制音乐播放和图像/环绕声。EV9 将成为首款可通过 Kia Connect 商店升级的起亚汽车，以实现更高水平的灵活性和个性化。客户可以通过 Kia Connect 购买附加功能，然后使用无线 (OTA) 更新将这些功能远程安装到车辆中。这使客户比以往任何时候都更容易升级起亚体验并了解最新技术。

在车辆的整个生命周期中，这些升级将涵盖车辆的所有元素，从安全和便利功能、驾驶性能、外观和信息娱乐系统，例如：

远程智能泊车辅助 2.0 (RSPA 2)，即使驾驶员在车外，车辆也可以自动泊车，并改进了物体检测。

信息内容流

扭矩增加（适用国家）



安全和安心是标准

起亚 EV9 配备了各种主动驾驶辅助和安全功能，以最大限度地提高道路上的便利性和安全性。这是起亚首款配备 Highway Driving Pilot 系统 (HDP) 的 3 级自动驾驶功能的车型。Highway Driving Pilot 与前方车辆保持安全跟随距离，并使车辆保持在车道中央，即使驾驶员松开方向盘也是如此。如果系统检测到迫在眉睫的风险，它可以执行紧急操作以防止碰撞。如遇功能故障或限位情况，请司机接管。如果驾驶员未能接管，车辆会将其识别为紧急情况并停止车辆。此外，EV9 还将具备无人驾驶的出色功能，该功能将首先在德国上市。

起亚 EV9 还标配了最新一代的高速公路驾驶辅助系统，包括变道辅助和手动检测。具有手动检测功能的 HDA 2 可在另一辆车以低速切入其前方时防止碰撞。当驾驶员打开转向灯时，车道变换辅助系统可帮助车辆变换车道。在安全的情况下，车辆会按照指示的方向自动切换车道。

与此同时，车道跟随辅助系统 2.0 (LFA 2.0) 通过调整车辆在车道中的位置来确保安全的侧面超车距离。同样，车道保持辅助系统 (LKA) 会发出警告，如果需要，如果车辆在没有打开转向信号灯的情况下开始偏离车道，还会协助转向。盲视监控器 (BVM) 和盲点防撞辅助系统 (BCA) 均提供额外的安全性以防止后方碰撞。当转向信号灯被激活以在变道期间提供额外的可见性时，盲视监视器会显示后方视图，如果在离开平行停车位或变道时检测到另一辆车，则盲点防撞辅助系统会提供警告或辅助制动。

前向防撞辅助系统 2.0 (FCA 2) 带有路口转弯/交叉路口，有助于避免与各种其他道路使用者发生碰撞，包括行人、骑自行车的人和其他车辆——包括在具有挑战性的情况下，例如在十字路口行驶、应对迎面而来的交通、以及在变道期间。根据情况，系统可能会发出警告或应用规避转向或紧急制动来防止碰撞。智能前灯系统在夜间自动打开远光灯以提高能见度和安全性。与此同时，远光灯辅助系统 (HBA) 可以识别迎面而来车辆的环境光，并相应地关闭或再次打开远光灯。

驾驶员注意力警告 (DAW) 监控驾驶员的行为，并在确定他们的注意力水平过低时发出警告。同样，当在红绿灯处停车时，如果前面的车辆已经离开并且驾驶员反应不够快，它也可以警告驾驶员。同时，智能限速辅助系统 (ISLA) 可识别道路限速，并在开始超速时向驾驶员发出警告。当与智能巡航控制结合使用时，车速会在限速发生变化时自动调整。起亚 EV9 为乘员和电池提供一流水平的保护和保障，包括九个甚至覆盖第三排的安全气囊。

提高停车和停车时的安全性

起亚 EV9 还配备了多项智能功能，使驾驶和停车更加方便。例如，环绕视图监视器 (SVM) 在停车或驾驶时显示可变的 360 度视图，甚至可以传输到智能手机。同时，后视监视器 (RVM) 在停车和行驶时显示后视图。

后方交通防撞辅助系统 (RCCA) 通过在车辆倒车时发出警告或制动来防止碰撞，并且检测到从侧面驶来的迎面而来的车辆——例如，当倒车离开停车位时。停车距离警告 (PDW)、前后防撞停车 (PCA-F/S) 和倒车防撞辅助 (PCA-R) 有助于防止在停车期间与行人和物体发生碰撞，远程智能停车辅助 2.0 允许车辆在垂直、对角线甚至停车情况下自行停车 (RSPA 2)——无论驾驶员是否在车内。

起亚 EV9 还标配了两项专为保护后排乘客而设计的安全功能：安全出口警告 (SEW) 和安全出口辅助 (SEA)。当车辆停止并且另一辆车从后面接近时，系统会发出警告或激活儿童锁，以防止后排乘客在不安全的情况下下车。

将数字钥匙保存在手机上，使用更方便

除了起亚 EV9 的智能钥匙，客户还可以使用智能手机锁定或解锁车门、启动或关闭汽车、控制紧急警报以及打开或关闭汽车。引导。这要归功于采用超宽带 (UWB) 技术的全新 Digital Key 2。为了更加方便，您甚至不必从口袋里掏出手机来开门。此数字钥匙一次最多可与其他三个人共享，所有者可以控制共享哪些功能以及共享多长时间。