中国的电动车新势力的三个品牌，理想小鹏蔚来，在几年的发展过程中都经历了过山车一样的路径。但随着时间进展和市场的变化，蔚来也遭遇了较大的压力。在今年下半年和明年初，是个非常关键的卡位时间点。随着新能源车型产品线以及更多的老牌新企进入，蔚来必须做出调整，为自己争取更大的市场份额。因为在汽车行业生存，必须保有一定的规模，才能生存下去。

蔚来宣布全系新车售价降低3万元，并公布首任车主用车权益，同时宣布免费换电政策取消，即日起改为付费服务。具体来说，据蔚来公告，2023年6月12日起支付定金购买蔚来全系新车，首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保，三电系统10年不限里程质保等。同时，免费换电服务将不再作为基础用车权益，用户可选择单次付费进行换电。蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。

从本质上来分析，蔚来实际上是将换电权益与车辆价格剥离，带来了更低的整车购买价格。与特斯拉此前的单纯降车价不同，是对新车减少的一个价值约3万元的权益包，也就是把终身免费换电，整车质保年限等权益剥离。8月1日之后，蔚来将对新用户的换电进行收费，单次平均费用约为80-100元，理论上对财报有正面影响。

李斌在蔚来APP回应称：这次调整内部讨论了很久，也听取了部分用户的意见和建议。要考虑的方方面面实在是太多了，到今天三点还在反复推敲。现在是最合适的发布时机，肯定还有考虑不周的地方，没法做到让每个人都满意。而实际上，这是蔚来主动面对压力做的一个调整。压力来自多方面，我们简单从三个维度分析：

首先是产品竞争维度。早早前新势力以电车进入市场的时候，市场上的电车产品还没有那么多，可以比价的车型也没有像现在这么复杂。另外，随着市场的成熟，配套充电设备的基建的完善，越来越多的车型被推向市场。无论是理想还是小鹏，还是传统的外资公司，老的中国本土车企，都在产品线上做了大量的布局。当然，也还有一些企业和公司都在加入到造车的行业中来，包括小米的雷军，百度的集度汽车等。

从产品线的竞争来看，蔚来将遭遇到很多竞争车型，尤其是这一两年时间里。而电车又是一个迭代周期快速的产品，在经济整体不好的大环境底下，消费的总需求不会有更多的增量，在这个情况下，谁优先获得用户，谁就占据市场主导权。所以，对于蔚来来说，将自己的车型价格进行调价，会极大的增强自身产品的市场竞争力。从实际来看，蔚来的车型不是问题，都算是很到位的产品，在这个关键卡位的节点进行价格调整，显然是为自己争取到了更大市场空间。

另外，从充换电政策的因素来看。工业和信息化部副部长辛国斌早前表示，要引导社会资本理性投资，避免盲目扩张和无序发展。推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。这样的政策对于蔚来未来的充换电可能会产生一定的影响，至于会影响到什么程度，目前还很难说。但是借助调价的机会，把一直饱受质疑的换电运营压力进行一定程度的提前释放，或许是个不错的选择。

在今年6月1日，该品牌刚刚缩水过一次换电权益，由原来的不安装家用充电桩可享每月6次免费换电统一缩减为每月4次免费换电。仅仅过了12天，换电权益再次缩减，可以看出换电这个引以为傲的卖点，成为了一定的运营压力。有网友询问蔚来付费换电价格对比超充来说太贵，是否会调整。对此，蔚来副总裁沈斐通过其个人微博回应称，这个不合理，会快速调整。将换电按次收一笔固定费用，同时按度收电费。以退为进的改变，在后期的运营上，蔚来的换电站应该能更加高效运作，甚至对于财报可能也会产生一定的积极影响。

最后，显然销量的压力迫使蔚来做出了这次调整。在这次降价前，蔚来已经历连续两个月的销量低迷。4月和5月，销量分别仅有6658辆和6615辆，均未达到万辆及格线水平。今年2月和3月，该品牌销量则分别达到约1.2万辆和1万辆。6月9日，蔚来发布一季度财报，多项核心数据出现大幅下滑：营收同比增7.7%至106.76亿元，低于市场预期的117亿元；净亏损同比扩大166%至47.4亿元，上市以来已连续19个季度亏损；公司毛利率和汽车业务毛利率分别下降至1.5%和5.1%。

对此，理想汽车CEO李想在微博上发文称：“达到千亿级别的收入规模后，15%~25%的产品毛利率是一个健康生存的汽车企业的基准要求，销量领先的比亚迪、特斯拉都是如此。”所以，蔚来必须在价格上做出调整，换取一定的销量，从而把收入规模推上去。只有这样，才能把单车的平摊成本减下来。在新能源汽车市场激烈的竞争格局下，蔚来的这次降价也算是个求生之举。

当然，最终这次降价会收到什么样的效果，还需要市场给出答案。一个月时间来观察显然是不够的，或许需要上个月的时间来观察。