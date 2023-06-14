绿色低碳已是大势所趋，更是新一轮科技革命和产业革命的重要突破方向，而其中也蕴含着巨大挑战和机遇。近日，首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（以下简称“碳博会”）在国家会展中心开幕，聚焦能源、产业、交通、建筑等四大重点领域。要想实现经济社会的可持续发展，企业在碳中和方面的聚焦和投入具有至关重要的作用。

施耐德在最新报告指出，中国企业减碳整体呈现三大趋势：第一，企业减碳意识大幅提升，2022年制定明确碳中和目标的受访企业比2021年提升15%。第二，企业减碳动力正由外压转向内生。2021年，高达90%的受访企业减碳是受政策和监管的外部压力驱动；2022年，66%的受访企业减碳来自内生动力。第三，可持续不仅是成本更是投资，66%的受访企业认为，减碳可以提高产品溢价。

普华永道中国ESG披露和管理咨询合伙人韩廷存表示：“气候变化和低碳发展已成为当今全球热门议题，‘双碳’战略对正在快速发展的TMT行业提出了挑战。如何应对挑战并将其转化为机遇，成为整个TMT行业低碳转型的关键，将为TMT行业带来创新和业务拓展机会，从传统的‘商业价值创造’转向可持续的‘长期价值创造’。”

以下是亮相碳博会的一些企业集锦。

巴斯夫

在碳博会上，化工企业巴斯夫带来了通过电力驱动加热，减少蒸汽裂解过程中排放二氧化碳的新技术。在巴斯夫展台上，传统的蒸汽裂解装置被电气化改造，有望实现至少90%的二氧化碳减排量。据介绍，蒸汽裂解装置将碳氢化合物分解成烯烃和芳烃，需要将炉内温度升至约850℃，目前主要通过燃烧化石燃料实现加热，这也成为巴斯夫碳排放最高的生产环节，每年二氧化碳排放超过300万吨。

全球首座大型电加热蒸汽裂解炉示范装置，将于今年投产。巴斯夫还开发了一套数字化解决方案，用来计算4.5万款在售产品从“摇篮到大门”的碳足迹数据。

特斯拉

在本次碳博会上，特斯拉创新性地将特斯拉“上海超级工厂”通过沙盘形式在现场进行呈现，以代表“上海速度”和特斯拉在可持续能源之路上的“碳”索。特斯拉方面介绍，通过精细化管理与技术驱动工艺创新，特斯拉上海超级工厂生产过程中产生的废物90%被回收利用，单车制造过程中减少30%温室气体排放，单车制造过程中用水量可减少15%。

特斯拉还首次展示了储能的家用级产品，包括太阳能屋顶与特斯拉Powerwall电池，工作人员介绍，当两者结合时，太阳能屋顶可以为整个家庭提供100%的可持续再生能源。

太平洋保险

太平洋保险推出了保险业首家碳普惠平台，是国内保险业首个通过用户授权、单一用途的，对客户低碳减排行为进行测算和激励的碳普惠平台。通过具有保险特色的低碳场景搭建，构建具备双碳属性的高频互动场景，使公司与用户之间形成强关联，将提升客户经营与践行社会责任有机黏合，将公司发展规划与国家发展战略紧密结合，进而驱动形成保险业的绿色低碳生态圈，实现新时期低碳转型可持续发展。

值得一提的是，未来可以通过积分的方式来对新能源车行驶、新能源车置换、自助投保、自助报案、自助查勘等低碳行为进行奖励。

欧莱雅

展台入口处由艺术家王小慧创作的“网红”艺术装置生动诠释了欧莱雅此次参展的主题：“一支口红的碳索之旅”。这一主题作为贯穿欧莱雅碳博会展台的故事线，从研发、原料、包装、采购、运输、零售、消费者使用到回收的各个环节描绘了欧莱雅产品全生命周期的碳足迹，带领来宾跟随一支口红的脚步深度体验欧莱雅自身的业务转型过程与行业端、消费端的减碳路径。

从“网红”艺术装置迈步向前，标志着欧莱雅范围1和2碳排放的“碳中和时空隧道”带领来宾回顾了2019年欧莱雅中国率先成为集团首个实现所有运营场所碳中和的市场、2022年欧莱雅北亚运营场所实现碳中和等重要历史时刻；范围3-上游区域则通过“绿色科学”、“可持续包装”、“可持续原料采购”及供应商合作减碳的“共益生态圈”展示了欧莱雅行业端减碳路径的技术创新与实践案例：在范围3-下游区域，消费者可以领略到首款节水洗护发神器L’Oréal Water Saver、“产品环境影响信息及等级标注系统”（简称“产品环境影响五色盘”）、“为地球上妆”AR游戏、绿色包裹手绘涂鸦等美妆科技与创新成果，收获“可持续消费”的未来体验。

值得一提的是，欧莱雅因其展台全程采用了可持续设计和搭建，还荣获了由国际公认的测试、检验和认证机构SGS按照全球公认的PAS2060标准对本次零碳展台搭建的全过程授予的碳中和达成认证声明。

仲量联行

本届碳博会期间，仲量联行全球首发 “低碳发展全流程服务”，通过战略规划、技术实施、运营管理、产业导入和零碳认证五个维度，仲量联行从顶层规划到项目落地，提供贯穿建筑领域全生命周期、全流程的可持续发展服务。

不同于以往的被动式建筑与超低能耗建筑的概念，零碳建筑不仅要关注前期建设施工阶段的碳排放，后期运营阶段的碳排放也不容忽视。房地产行业的碳排放其中大约70%来源于建筑运营阶段，因此零碳运营已成为地产及楼宇运营方创新增效的关注焦点。

同时，仲量联行正式发布最新研究报告《中国中央商务区低碳评估体系》，旨在科学地审视和评估中国中央商务区（CBD）的低碳发展。其融合宏观、中观和微观视角，以三级评估体系即：8大维度，14大评价科目和33项评估指标，覆盖CBD发展过程中的各个领域和要素，能够综合评估CBD的碳排放情况，全面指导各城市低碳商务区的创建和发展。

康师傅

2022年康师傅发布了国内首款无瓶标饮品，开创了去掉单独饮料瓶标签，整箱销售的潮流，还发布了国内第一款真正实现碳中和的茶类饮料纯萃零糖，并联合专业机构，发布了国内首个茶饮料碳足迹核算标准，以及茶饮料碳中和评价标准。这两项团体标准都是国内首创，不仅是康师傅积极响应国家“双碳”战略，科学减碳的阶段性成果，也为行业伙伴的碳中和实践提供了详尽的“说明书”。

康师傅还作为主要发起单位之一携手联合国全球契约组织（UNGC）共同发起了GDI for SDG（全球发展倡议助力可持续发展目标）的首个试点项目——“缓解海洋塑料污染，助力低碳经济转型”，与合作伙伴一道将回收的PET等使用后塑料制品，再造为多种生活消费品，又通过电商平台的销售推广，实现循环利用。

百威

碳博会上，百威亚太控股有限公司的展台上没有啤酒，取而代之的是以废酒糟为原料制成的植物基皮革做成的衣服和手提包。

在生产中，百威通过购买可再生能源生产的电力、二氧化碳回收再利用等方式和技术，在武汉建成了啤酒行业第一家碳中和酿酒厂。此外，百威还建成了中国区第一家污水零排污工厂、亚太首家零废酿酒厂，并于今年开始探索“碳中和大麦”的种植，从源头到生产、包装、运输各个环节，助力“双碳”目标的实现。

美的

在碳博会上，美的两大全新数字化降碳平台——iBUILDING产品碳足迹管理平台&iBUILDING虚拟电厂运营管理平台首发亮相。

据了解，美的楼宇科技搭建iBUILDING产品碳足迹管理平台，帮助企业实现产品全生命周期的碳足迹数据实时采集、查询、一体化认证。该平台拥有产品碳足迹建模、产品碳足迹分析、供应链管理、碳足迹报告管理、碳足迹认证管理等多个功能模块；并与SGS、TUV南德等认证机构形成战略合作，系统支持生成面向不同认证机构要求的核查报告。

此外，本次正式发布的iBUILDING虚拟电厂运营管理平台，是基于美的在全国商业楼宇大量的中央空调系统，助力电力系统削峰填谷。同时，通过MBT能效管理解决方案加快水冷式空调系统的接入，持续扩大平台可调负荷容量，为保障各地有序稳定供电提供新路径和有效范本。

网宿科技

网宿科技旗下子公司绿色云图在碳博会上展出的产品，运用了绿色云图自研的DLC浸没式液冷技术，可将服务器散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%，是数据中心节能降碳利器。

据悉，在数据中心能耗占比中，制冷系统的能耗占比为30-40%，提高制冷效率、减少制冷系统的能耗，早已成为行业共识。而液冷技术使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，相比于传统的风冷，液体的比热容高出上千倍，可实现IT设备的高效制冷，同时还具备低噪声、低 TCO、安全可靠等优势。

结语

碳博会主办方已向参展商全面推广无纸化、循环再利用等绿色低碳办展理念，将向观众倡议绿色出行、自愿参与碳排放抵消等绿色低碳参会方式，协同运用多种技术手段将展会碳排放降至最低。

碳中和不仅是社会效益的增量，也是一个商机。对企业而言，其是一项风险管理和创新的重要拓展领域。投入碳中和技术和方案不仅使企业在环境上得到了改善，更为企业带来了未来的收益和转型。企业借助碳中和领域的发展，可以进一步提高其品牌价值和社会声誉，通过身体力行地践行可持续发展理念，赢得消费者和投资者的青睐。

因此，企业在推动碳中和方面的创新与实践中，不仅有利于企业自身的发展和转型，也对全球节能减排、减缓气候变化、达成可持续发展目标等具有重要的战略意义。