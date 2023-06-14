宁德时代举行重卡换电产品发布会，发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌。据介绍，骐骥换电由三部分组成：骐骥换电块、骐骥换电站以及骐骥云平台。骐骥换电块采用第三代磷酸铁锂电池，搭载无热扩散技术、CTP成组技术，电池系统使用寿命达15000次以上。骐骥换电站使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统。

骐骥云平台用来进行换电全场景数据聚合，可实现一键预约换电、优化换电路径。换电成本方面，宁德时代介绍，结合车电分离的商业模式，按照单车年行驶20万公里计算，单车可每年节省使用成本3-6万元。那么，此次其骐骥换电“三位一体”方案有何特别之处？首先，在换电块上，可以看作是对其去年9月发布的MTB（Module to Bracket，模块集成底盘）重卡换电方案的进一步升级。

所谓底盘换电，相较于传统的“电池包+车架/底盘”的成组方式，重卡底盘换电可将电池模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率能够提升40%，重量减轻10%，提高了空间利用率，增加了车辆的载货空间和载货重量。其去年公布的MTB重卡换电方案中，其后背式换电柜里可配置两种不同电量的电池包，总体电量可以在140KWh—600KWh范围内配置，该重卡换电方案已率先应用于国家电投启源芯动力换电项目。

而此次骐骥重卡换电产品则可自由选择1—3块电池数量，总体电量的配置范围也有所变化，为171kWh—513 kWh。而此次发布重卡换电一站式方案，宁德时代更试图在电池之外掌握更多的标准控制权。其中，骐骥换电站可以实现不同车型、不同品牌的一站通换。不仅如此，骐骥云平台则是将触角延伸至了运营领域。