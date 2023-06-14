据悉，总部位于新加坡的深科技初创公司Zero-Error Systems (ZES)已在其得到超额认购的A轮融资中筹集到了750万美元资金。

ZES在一份声明中表示，这笔融资的提供方包括Dart Family Office和Airbus Ventures。

针对这笔融资的用途，ZES透露，将用其扩大公司的全球化销售和营销工作，并加快其产品开发进程，以更好满足针对低地球轨道卫星、深空探测器、以及地面相关设施的电源管理需求。此外，ZES还表示，也计划用这笔融资推进公司在新加坡的研发活动。

ZES是新加坡南洋理工大学中的一个学术分拆项目，由经验丰富的半导体行业资深人士和集成电路设计专家于2019年成立。ZES介绍称，这些人士对半导体设备的特性、其在各种辐射情况下的表现、以及保护半导体物理完整性所需的基本辐射加固机制方面有着深入的了解。

而作为ZES的成立出发点，ZES表示，近年来，为月球和火星任务开发应用丰富的卫星和高精度太空机器人的公司显着增加。然而，ZES首席技术官兼联合创始人Shu Wei博士指出，多数航空航天公司的卫星电子系统都依赖现成的非定制化的商用半导体设备，但这些设备并不是可以完全承受住太空中的恶劣条件。而基于ZES的辐射硬化专利半导体保护技术，这些设备的电源可靠性和数据完整性可以得到很大程度上的缓解。

有数据指出，到2030年，辐射加固相关的电子产品市场规模预计将达到45亿美元，实现超7.5%年复合增长率（自2021年起）。