据马来西亚投资、贸易和工业部长Zafrul Abdul Aziz日前表示，该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。此外，他还表示，基于目前的国际形势，马来西亚也希望将自身定位为中立的供应链基地。

作为背景，就吸引外资方面，今年期间，马来西亚已经成功吸引到了包括特斯拉和亚马逊在内的美国科技巨头的承诺——其中，特斯拉已获批进入马来西亚市场并被允许在该国内建设超充网络，而AWS则表示，将在2037年之前对马来西亚投资255亿林吉特（约合55.3亿美元），用于在该国建设云服务基础设施。

值得一提的是，今年早些时候，有分析师指出，得益于马来西亚针对数据中心投资者的友好亲商政策，该人士认为，马来西亚正在成为亚洲的新兴数据中心。

体现在具体方面，据悉，除了致力于在该国建立云区域的AWS和微软之外，包括Equinix、AirTrunk、Yondr Group、GDS Holdings等在内的多家知名数据中心巨头也纷纷在马来西亚启动了其数据中心的建设计划。并且在今年4月份时，马来西亚地底公用设施和变电站工程专营公司MN Holdings也同我国数据中心基础设施开发运营商德衡数据（DC-Science）展开了合作，以建设德衡数据在马来西亚的首个高性能数据中心。

根据预测，未来五年内，马来西亚有望分阶段投产超过800兆瓦的数据中心。并且有数据表示，到2025年，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将总共占据价值57亿美元规模的东盟数据中心市场74%的份额。

根据马来西亚投资发展局发布的数据，今年第一季度期间，马来西亚吸引到了714亿林吉特的批准投资，较去年同期增长67%。其中，外国直接投资占据了52%以上。