据彭博社援引知情人士消息表示，由于在外卖配送和网约车领域面临着日益激烈的竞争，东南亚共享出行及食品配送服务巨头Grab正计划展开一轮裁员行动。

据悉，本次裁员将可能是Grab自疫情以来裁员人数最多的一次。作为背景，Grab曾在20年时裁员5%（约360人）。知情人士称，Grab尚未确定此次裁员的最终数字，具体很有可能在后续发生变化。不过，该裁员计划最早有望在本周内公布。

目前，Grab相关发言人拒绝对消息置评。

Grab于21年底以SPAC合并的方式于纳斯达克上市。自上市以来，Grab的股价已经下跌了近70%。有观点认为，Grab本次的裁员是基于投资者和运营成本方面的压力。而作为这一观点的背景，去年以来，Grab在东南亚的最大对手GoTo已经裁掉了上千个岗位。作为对比，Grab在去年时曾对外指出公司不会裁员，并将继续展开招聘。不过，在这一态度布之后，Grab首席执行官Anthony Tan也在一份备忘录中告诉员工，公司将冻结高管员工方面额度招聘和加薪，而这里同样也没有提及裁员事宜。

上月，Grab曾表示，在于第一季度实现亏损收窄后（该季度的营收同比增长130%，至5.25亿美元。并且相应的，这种增长得益于所有部门的增长），公司有望在今年第四季度实现盈亏平衡。

值得一提的是，本月初，马来西亚廉价航空公司亚航的母公司Capital A的首席执行官Tony Fernandes曾表示，Capital A正计划在菲律宾推出一家叫车公司，以在当地市场挑战Grab。