继京东物流之后，国内快递行业又将迎来一家上市公司。

近日，极兔速递递交了港股上市申请，计划募集资金5亿-10亿美元。

不同于四通一达与顺丰等国内快递公司上市时均有10年以上的历史，来自东南亚的极兔今天还不满8岁。进入中国市场的3年多里，极兔疯狂扩张并拿下10%的市场份额。伴随着一纸招股书的披露，这家外国公司在中国本土的竞争与发展策略也浮出水面。

“烧”出一条生路

借着发展电商的政策东风，Shopee、Tokopedia、Lazada等电商巨头在东南亚迅速崛起，极兔(J&T)就诞生于这块充满活力的热土。

在这家公司成立的最初两年里，通过创始人在担任OPPO印尼CEO期间打下的分销网络、借鉴国内成熟快递运营模式，极兔快速在印尼站稳了脚跟。之后几年里，通过批量引进国内物流领域的专业化人才，极兔的业务体量不断增长，成立不到5年的极兔已击败印尼老牌物流公司JNE，成为该国最大的快递物流企业。

2020年，来自中国四川的创始人李杰毅然决定带极兔回国发展。

彼时，历经数十载厮杀，中国快递物流行业逐渐形成了四通一达、顺丰与京东物流占据主要市场份额的竞争格局：2019年，四通一达及顺丰等6家快递公司业务单量增速继续领跑全行业，合计市场份额达到68.7%，整个市场继续向龙头企业集中。

极兔的入局如同一条鲶鱼搅动了国内的快递江湖，其策略是简单粗暴的低价——在中国最大的快递集散地义乌，通过对当地的拼多多商家进行运费补贴，义乌极兔超万票大单小件的发货价格降至1元。甚至因为极兔，中国快递行业第一次出现了以角为单位的价格。

如此激进的烧钱不仅令连年经历价格战的同行侧目，招致集体封杀，更引来行业主管部门的警告：2021年4月6日，义乌邮政管理局更曾对极兔下发警示函，直指其“低价倾销”行为。

但这一看似老套的招数依然奏效了，短短十个月里，极兔突破了2000万日单量，成长速度约为国内同行的20多倍，如今日单量已达4000万单。赔本赚吆喝的另一面是，2020年至2022年，极兔平均每单毛亏损0.28美元、0.15美元和0.06美元。

一掷千金的豪情背后是极兔充足的资金储备，招股书显示，进入中国市场至今，极兔累计完成5轮融资，红杉、博裕、高瓴多次复投，累计融资额达53.9亿美元，目前估值已达到1300亿元。

抱上拼多多大腿

国内快递行业看似稳固的格局并不是铁板一块，变数就出现在电商领域。

2019年下半年至2020年初，主打“消费降级”的电商黑马拼多多在下沉市场撕开了一个口子，其单量的市场占比直追淘宝京东等主流平台。同期，直播带货在疫情中快速兴起，抖音电商初露头角，淘宝天猫等传统电商一家独大的状态被打破。

电商是快递最大的订单来源，新的头部电商平台的出现对于快递企业来说意味着新的市场增量。数据显示，2020年拼多多快递所占有电商快递的市场份额为31%，而极兔快递90%的快递流量都来自拼多多。通过密集布局低线城市的网点，极兔在中国的县区地理覆盖率超过98%。

至于极兔与拼多多的合作，既有机缘巧合，也有其必然。

李杰在创立极兔之前任职的OPPO是由段永平的步步高集团拆分而来，OPPO创始人是段永平的门徒，而段永平对拼多多创始人黄峥有知遇之恩，是拼多多的天使投资人之一，还曾带着黄铮入席巴菲特的天价午餐。有了这一层关系，拼多多自然会在一众快递物流公司中对极兔另眼相看。

另一方面，出于竞争需求，拼多多自己也需要自己的御用快递，彼时的拼多多还在开发轻资产、开放型的新物流平台，其中就包含与物流企业的持续合作。同样以低价竞争抢占庞大下沉市场用户流量的战略定位，让拼多多与极兔的结缘可谓是一拍即合。

根据招股书中的财务数据，2020年、2021年，极兔来自第一大客户拼多多的收入分别为5.43亿美元、17.15亿美元，占比达35%。若仅按中国区收入来算，2020年、2021年，拼多多贡献的收入分别占据极兔中国的51.9%和78.7%。

但这种热恋并未持续太久，自2022年起，极兔来自拼多多的收入大幅下滑至12.31亿美元，同比下降了40%，减少了近5亿美元。与此同时， 拼多多在极兔收入中占比下降到16.9%，在极兔中国收入中的比重下降金额下降至30%。

极兔还在招股书中表示，“来自该客户的收入占我们总收入的百分比，随着我们业务扩大及客户群多元化而下降，且预期日后将继续下降。”

鲸吞百世快递

三成份额的电商件还无法满足极兔膨胀的野心，以资本运作吞下对手现有物流资源也是快速做大蛋糕的另一种方式。

而这一契机也很快降临。在与极兔的价格战中，传统的通达系逐渐败下阵来，净利润普遍下滑，其中最弱的百世汇通的日子更是雪上加霜。2020年全年，百世集团营收为299.95亿元，同比下降7.3%；净亏损20.5亿元，资产负债率飙升至91.3%，通过出售表现欠佳的业务改善财务状况成为百世的燃眉之急。

最终在2021年10月底，百世集团将其在国内的快递业务以约68亿元（合11亿美元）的价格转让给极兔。极兔看中的是百世快递积累的网络和团队，虽然经营不佳，但截至2020年12月底，百世快递也实实在在地积累了87个转运中心、超49000个末端网点，这些对极兔扩充市场来说必不可少。

此外，借助对百世的收购，极兔还顺利搭上了另一个大主顾——阿里。拿下拼多多这个电商新贵的订单固然是好，但阿里这样的老龙头也不能忽视。但因与拼多多的暧昧关系，极兔速递一度未能入得了阿里的法眼，甚至在末端的菜鸟驿站也不允许投放极兔的包裹。

而阿里是百世的第一大股东，在2020年底时对百世的表决权高达46.7%。敲开了阿里的大门意味着，极兔可以在淘宝上与通达系正面竞争，获得更充足的快递货源以及末端投递接口。

此外，极兔还在今年5月以11.83亿元收购了顺丰旗下子公司丰网速运，强化在国内的本土业务网络，试图复制收购百世中国快递业务后的快速发展。

随着尾部业态逐渐出清，一线快递公司之间的资本收购日渐频繁，极兔进入的中国快递物流行业正从集中阶段逐步迈向寡头竞争的格局。而当资本也向着绝对的头部聚集，未来中国快递公司的并购交易有望在海外市场上演。

小结

在中国市场一路狂奔的同时，极兔在大本营的业务却似乎撞上了天花板。作为极兔目前唯一盈利的区域，2022年东南亚业务的收入仅同比增长了4%，净利润也开始出现小幅下滑。同时，极兔还加速了全球扩张的步伐：不仅大举进军中东和拉美市场，还伴随Temu在北美的走红推出了面向欧美市场的跨境服务。

虽然极兔已开始扭亏为盈，但在经营利润仍为负的情况下，利润渐薄的东南亚业务恐将难以维持极兔继续在中国及全球其他地区打价格战的底气，这也是极兔眼下急切需要上市补血的原因。

上一个上市的京东物流从申请到挂牌用时3个月，虽然极兔的财务状况优于当时的京东物流，其能否顺利上市还存在不确定性，且随着盈利的不确定性增加以及港股流动性每况愈下，上市能否为极兔换来充足可烧的资金也要打一个问号。