今日（6月25日），中国国家药监局（NMPA）官网公示，四环医药旗下控股子公司轩竹生物研发的安奈拉唑钠肠溶片（曾用名：安纳拉唑钠肠溶片）上市申请已获得批准，用于治疗十二指肠溃疡。公开资料显示，安奈拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂（PPI）类药物。

质子泵抑制剂是一类用于治疗胃食管反流和溃疡等疾病的常用药物。PPI类药物通过抑制壁细胞膜的H+-K+交换，从而抑制壁细胞分泌胃酸的功能，在胃酸分泌的最后环节上发挥作用，抑制胃酸分泌。根据四环医药早先公告，作为一款新一代PPI类药物，安纳拉唑钠通过高效快速抑制胃酸分泌，以及清除幽门螺旋杆菌达到快速治愈溃疡的效果。此外该药为肠溶片，经多酶及非酶代谢，药物间相互作用的风险较低。

根据中国药物临床试验登记与信息公示平台，轩竹生物已经完成了一项3期临床研究，评价安奈拉唑钠肠溶片治疗十二指肠溃疡的有效性及安全性。根据四环医药早先新闻稿介绍，该3期研究采用多中心、随机、双盲、双模拟、阳性药物平行对照的研究设计，研究采取精细化分层设计，对入组的十二指肠溃疡受试者进行分层，以期为临床实践提供更精准化的治疗方案和选择。此外，安奈拉唑钠肠溶片还正在开展针对反流性食管炎的2期临床研究。

来源：医药观澜