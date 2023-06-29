6月28日，2023年上海世界移动通信大会开幕，中兴通讯携多款创新终端产品参展，其全球首款轻型双目屈光一体化GPT无线AR智能眼镜nubia Neo Air也正式亮相上海展。

作为中兴在本次展会重点展示的全新智慧生态产品，nubia Neo Air不仅是一款支持语音指令的无线AR眼镜，更是一款引入与GPT同类AIGC算法的智能眼镜。用户通过产品所搭载的融合了多个AI大模型能力的GPT模型可实现即时问答，与人工智能语音助手进行聊天、语音查询资料等智能交互。

在AR+AIGC双技术加持下，nubia Neo Air已成为用户的全场景随身智能助理。在演讲、直播、主持等场合，佩戴者可通过眼镜镜片实时查看文字提示，从而进行脱稿演讲。在与国际友人交谈时，nubia Neo Air自带的麦克风可将采集到的语音信息通过即时翻译功能转化为指定语言文本投射在眼镜视窗内，帮助用户解决跨语言交流障碍。基于眼镜的智能交互设计，nubia Neo Air还支持电话、导航、听歌等多种常用功能，全方位提升用户的品质生活体验。

本次亮相展会的nubia Neo Air为双目设计，从外观来看与普通眼镜极为接近，整机净重量约为50g，可调节的弧形镜腿可根据佩戴者需求自行调整弧度。并且该产品还支持屈光一体化定制，用户可根据自身需求通过线上或线下门店定制带防蓝光功能的屈光镜片，让近视人群也能享受完美的人机佩戴体验。

nubia Neo Air充电半小时足以支持在典型状态8小时的正常使用，续航可支撑用户全天候佩戴。此外，该产品所搭载镜片采用透光率90%以上的高透波导，有效解决用户因长时间佩戴而出现的不适体验，让智能眼镜进一步融入用户的日常生活。

中兴通讯表示，未来个人终端设备的智能化发展是大趋势，中兴终端将持续发力以智能手机为核心打造全新升级的1+2+N全场景智慧生态2.0，推动用户在大屏、中屏、小屏等多屏终端交互的智能体验。相信随着AR+AIGC技术发展与生态的逐渐成熟，nubia Neo Air将会迎来极具未来感的应用场景，为消费者带来前所未有的交互体验。