雷诺旗下跑车品牌 Alpine 正在为其未来的全电动车型开发自己的平台，称为 APP（Alpine Performance Platform）。Alpine 计划到 2030 年推出总共 7 款电动车型，尽管并非所有车型都基于 APP。

首先，该跑车品牌将发布A290。它基于新款雷诺 5 和雷诺 4 打造，并于 5 月推出。在这里，作为雷诺 5 的 Alpine 版本，A290 可能会基于 Alliance CMF-BEV 平台。2025 年，电动跨界 GT 将紧随其后，但到目前为止，联盟平台 CMF-EV 已被命名为此处的基础 – 例如，雷诺梅甘娜 E-Tech Electric 和日产 Ariya 都熟悉这一点。

基于新APP平台的首款车型将于2026年底推出。这款电动跑车以概念车的形式亮相，将作为现款A110的后继车型首次亮相。还计划推出基于 A110 的敞篷跑车和名为 A310 的新型四座运动轿跑车。到目前为止，这家法国公司只是笼统地谈到了该应用程序。该平台可以“根据需要修改长度和宽度”和“利用公司内部资源实现规模经济”。Alpine表示，该APP将“受益于雷诺集团未来电动和软件纯玩家Ampere的SDV（软件定义汽车）专业知识”，但尚未透露具体的开发目标。

阿尔派还宣布了 D 级和 E 级两款新车型，但尚未透露更多细节。目前尚不清楚这两款大型车型将使用新的APP还是现有的联盟平台。如果这些新车型基于APP，那么该平台的应用范围一定会比较广，因为像A110这样的两座电动跑车与E级轿车或SUV的要求不同。顺便说一句，该汽车制造商甚至还没有确认这些将是电动车型，并表示，除了APP平台外，阿尔派还在为其独家运动车型开发自己的技术，例如氢燃烧发动机或ADM（阿尔派动态模块） ），该公司称之为“增强敏捷性和性能的中央控制系统”。