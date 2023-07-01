AI大模型第一股正在酝酿中。

继出门问问提交招股书后，又一家人工智能企业——云知声也于日前提交了港股上市申请。

值得注意的是，早在2020年11月，云知声就曾提出科创板上市申请，冲刺国内“AI语音第一股”，但最终于第二年2月由上交所终止了上市审核。

和同时期遭遇上市滑铁卢的多家AI公司一样，云知声的盈利能力也饱受怀疑。转战港交所之前，云知声刚刚推出了拥有600亿个参数的山海大模型。生成式AI的热潮下，大模型的发布能否为云知声的上市提供强劲助力，或许可以从已上市AI公司的大模型实践中找到答案。

折戟科创板

云知声前后遭遇上市坎坷的人工智能公司不少，AI四小龙、思必驰、优必选都在其中。而云知声在2年前被终止审核的情况却略有不同，是发行方主动申请撤回。

对此，云知声回应称此举是出于公司战略发展因素考虑，抓紧时间把业务做好。而在业务方面，云知声的确还有很大上升空间。

2020年提交的招股书显示，云知声是一家为企业和用户提供智能语音技术和综合解决方案的人工智能企业。在智慧物联解决方案领域，主要面向酒店、社区、住宅、医院等特定场景提供智慧物联综合解决方案。

其中，“在智慧医疗领域，公司语音病历录入系统优势地位显著，市场占有率高达70%”、“根据灼识咨询数据，公司目前在家电智能语音模组领域的市场占有率已达到70%。”

这些表述引起了国内另一大智能语音龙头企业科大讯飞的长期投资者的关注，据IDC公开报告，中国智能语音语义市场，科大讯飞、百度智能云、阿里云的市场份额较为突出。其中，科大讯飞的占有率稳居国内智能语音语义市场第一。若云知声在相关领域占据了七成市场份额，则意味着科大讯飞的相关业务衰落并被反超，有投资者在互动易平台提问科大讯飞是否放弃了相关业务。

2020年12月13日，科大讯飞接连回答两条用户提问打脸云知声，称后者在招股书中的上述市占率表述均严重失实。科大讯飞从家电智能语音模组出货量、语音病例覆盖医院数量、营收等角度以详细的数据论证，“无论从出货量还是收入规模来说，目前云知声在家电语音应用领域的份额都不到科大讯飞的十分之一”、“科大讯飞表示在医疗领域的智能语音应用，无论是在深度、广度还是营收规模上，均远超云知声”。

在最新版的招股书中，云知声删去了相关业务的实际份额，代之以相关名次的表述——“根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，我们是2022年中国第四大AI解决方案提供商，但在年度收入超过人民币500百万元的企业中增长最快。同年，按收入计，我们在中国智慧生活及智慧医院行业均排名第三。”

仍困于盈利

一直以来，资本市场对人工智能公司的质疑主要包括研发投入高、营收能力差、技术缺乏落地场景等。盈利也的确是困扰国内人工智能公司的一大难题。

自2020年以来，云知声将业务拓展至城市轨道交通、商业医疗保险管理等9个新的垂直行业，收入因此从2020年的2.61亿元增加至2021年的4.56亿元，并进一步增加至2022年的6亿元。但过去三年里，云知声还累计产生11.07亿元的净亏损。

招股书中解释称，是由于业务快速增长产生了大量研发开支，“尽管已开始实施审慎措施以管理成本及经营开支，目前预期该等状况可能会持续，直至实现更大规模收入”。2020年-2022年，云知声的研发开支分别为1.89亿元、1.88亿元、2.87亿元，分别在营收中占比72.4%、41.2%、62.9%。

云知声的窘境不是孤例，无论成功上市与否，头部的AI四小龙的日子都不太好过。

依图科技和旷视科技的招股书显示，截至2020年6月30日，两家公司的累计亏损额分别约为72亿元和150亿元。商汤科技2018年至2022年的累计亏损额已经达到了惊人的437.36亿元。云从科技的2017年至2022年的累计亏损额仅为32.41亿元。

毛利率方面，过去几年AI四小龙的毛利率普遍呈现下滑态势，云知声的表现也不乐观。

招股书显示，2020年~2022年，云知声的毛利率分别为34.2%、31.8%、39.9%，虽较2020年前的数据有明显增长，但仍低于商汤同期70.6%、69.7%、66.8%的毛利率。

蜜糖or砒霜？

当十年前深度学习引发的点状创新收敛于产品同质化，大模型又及时为AI送来了新的热点。随着生成式AI进入期望膨胀期，IDC预计，2023年，中国基于大模型的AI市场规模将超过 147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元。

当巨头与初创企业都一窝蜂涌入这一赛道，大模型对于AI公司来说更是标配。今年4月以来，商汤、科大讯飞、云从科技相继推出了“日日新”、“星火”、“从容”大模型，在提交招股书的前一个月，云知声与出门问问也都推出了自家的大模型以造势。

据称，云知声的山海大模型还可以通过插件扩展、行业增强、定制等方式持续优化，适配各种医疗、销售、知识管理、口语等应用场景。

经动点科技梳理，目前各家AI公司的大模型面向不同行业与场景，部分能力已赶超ChatGPT水平。

而资本市场对于各家大模型的态度不一：科大讯飞的“星火”推出后反响热烈，股价连续三日上涨，累计涨幅达12%以上，而商汤科技与云从科技的大模型反而招致了股价下滑，其中云从科技除“从容”发布当日上涨近4%后，连续三日下跌，累计跌幅超20%。

且即便是大模型尚且叫座的科大讯飞也付出了昂贵的代价：作为A股唯一一家连续12年营收增长超过25%的上市公司，科大讯飞今年一季度营收同比减少了17.64%，更是罕见地由盈转亏，净亏损5789.5万元，而亏损的原因就包括去年底启动的“1+N 认知智能大模型专项攻关”。

因此，“山海”大模型能否为云知声的上市之路转运还不能确定，大模型堆高的研发费率也将给尚未盈利的云知声带来更大压力。

封面来自微信公众号云知声