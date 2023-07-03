全球首例移植猪心脏者死亡，让人无比惋惜，人们对于死亡原因也充满了疑问。据马里兰大学网站6月30日报道，著名医学杂志《柳叶刀》发表一项研究，揭示了世界首例转基因猪心移植失败的可能原因。

全球首例猪心移植人类手术（图源：马里兰大学医学院网站）

去年1月，马里兰大学医学院的医师进行了世界首例转基因猪心移植手术，一名57岁的马里兰州男子接受“基因编辑猪心脏移植手术”。在移植后的最初几周内，男子没有出现急性排斥反应的迹象。但在移植发生的2个月后，男子突然因心力衰竭离世。

从那以后，移植手术团队就对手术后患者心力衰竭的原因进行研究。马里兰大学医学院外科学教授、心脏异种移植项目主任穆罕默德·毛希丁、猪心脏移植手术医生巴特利·格里菲思是该研究的主要作者。

据《柳叶刀》发布的这项新研究证实，可能有多种原因叠加导致了患者的心力衰竭。

首先，患者在移植前健康状况不佳，导致他的免疫系统严重受损，这也限制了移植临床前研究中使用的有效抗排斥方案的使用。因此，研究人员发现，患者的器官可能更容易受到免疫系统产生的抗体的排斥。

然后，患者在移植后使用静脉注射免疫球蛋白（IVIG）（一种含有抗体的药物）也可能导致心肌细胞受损。在移植后的第二个月，患者接受了两次注射，以帮助预防感染，也可能引发对猪心的免疫反应。

最后，这项新研究认为，猪心脏中可能存在一种名为猪巨细胞病毒（PCMV）的潜伏病毒，这可能导致移植功能障碍。在患者减少抗病毒治疗方案后，病毒可能被激活，可能引发了导致细胞损伤的炎症反应。然而，没有证据表明该病毒感染了患者或扩散到心脏以外的器官。

格里菲思表示：“我们希望下一位患者不仅能够通过移植存活更长时间，而且能够恢复正常生活数月甚至数年。”

来源：极目新闻