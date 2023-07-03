对新能源车市场来说，极氪是个新的面孔。而这个品牌所呈现出来的产品，都是非常有个性的设计。全新的极氪X剑走偏锋，意图成为年轻人的时尚紧凑电动车新宠，也成为极氪品牌冲击销量矩阵的一个有力代言产品。

外观上来说，这款产品很有特色。极氪X由ZEEKR全球首席设计师史蒂芬·西拉夫先生（Stefan Sielaff）领衔的团队打造的车型，外观以棱角出众的线条，呈现出饱满立体的车身姿态。浮雕立体侧围腰线，配合0.618:1比例设计，凌厉亦优雅。同时，极氪X装备有内含41颗LED发光单元的立体晶雕LED日行灯、1.45m整体成型的流光一体贯穿式尾灯、1.21平方米全景双天幕。极氪X已是为欧洲消费者量身打造的产品，可直接进入欧洲市场。目前极氪X共6种配色可选，包括巴黎玄米、雅典云白、柏林银灰、加州霞粉、悉尼湾蓝、杭青绿。

汽车的内部，你可以看到一些轻奢的设计风格。车型尺寸方面，新车长宽高分别为4450/1836/1572mm，轴距为2750mm。而做为同易平台的smart精灵#3的具体长宽高则为4400×1844×1556 mm，轴距2785mm。极氪X采用前窄后宽的轮距设计，强化操控体验，后排的坐姿感受是很宽敞。配备后排隐私玻璃、无框车门、无边框后视镜，搭配无门把手等设计。

内饰的科技方面，配备8.8英寸窄条幅式液晶仪表盘以及双辐式多功能方向盘，内置高通骁龙8155芯片14.6英寸屏可以滑移，通过手势控制，可以顺畅的从中间位置移动到副驾位置，同时满足主驾功能需求和副驾娱乐需求。配备Microfiber超纤绒眼镜盒、玫瑰金点缀的B柱挂钩、飞机拨杆设计玻璃升降按键、电动折叠的后排魔术座椅。高配还有最低-15°，能冷冻雪糕，并且能随时拆下来移动使用的冰箱。整个内饰给人的感觉就是简约精致，同时非常的清爽时尚。

驾驶方面，可以感受到驾驶的随心所欲感，车身的指向非常明确轻快。在车道辅助系统开启之后，可以实现一定的车道保持驾驶，但是后续的一些高端辅助功能需要 OTA 才能陆续完善。就辅助驾驶能力这块，还不能说是很完善。

动力配置上，极氪X搭载三元锂离子电池，并提供单电机后驱和双电机四驱车型可选，其中单电机车型最大功率200kW，双电机车型则在此基础上，在前轴增加了一个最大功率115kW的电机，官方表示四驱车型将跻身3秒俱乐部。电池方面，新车搭载三元锂离子电池。续航方面，新车将提供500km、512km、540km和560km版本可供选择。

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需要指出的是，极氪 X 这款车还承载着欧洲战略。在销售渠道方面，2023年，极氪首批线下直营门店将落地瑞典斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹，并在年内完成首批交付。2026年，极氪的直营店将进入大部分西欧地区。此外，为全面满足用户需求，极氪还将从金融政策、补能体系、售后保障和车联网四个方面为欧洲用户提供服务。