近日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 宣布已在 Android 系统上使用 Google Protected Audience API 成功开发出一款端到端受众管理解决方案。作为一个可编程 DSP，Remerge 在为应用企业开展移动重定向活动方面有着十年的专业经验。AppsFlyer 的这项工作还得到了 Google 的支持，两家公司正在与整个移动生态内的企业机构一起打造新一代隐私保护技术与标准，使营销人员能够在保护消费者隐私的同时，进行更加有效的衡量。此外，AppsFlyer 还利用隐私沙盒另一个工具 Attribution Reporting API 开发了一套解决方案，使营销人员和广告主能够在没有用户级跨平台标识符的情况下，有效衡量广告活动的成效。

AppsFlyer 衡量业务高级产品副总裁 Roy Yanai 表示：“Protected Audience API 在保护用户隐私方面取得了重大的进展，契合了 AppsFlyer 所设想的注重隐私的未来营销模式。在经过广泛的研究之后，我们期待着与 Android 和 Remerge 团队一起使用 Protected Audience API 为众多企业解锁再营销业务。除了再营销之外，Protected Audience API 对整个应用生态来说也是一个巨大的进步，并且展示了如何在不影响用户体验的情况下使用技术手段保护隐私。”

Google 按照自己的 Android 隐私沙盒计划并在推出其 Chrome 浏览器版 Protected Audience API 之后，发布了 Android 版 Protected Audience API 这一注重隐私的设备端无 ID 移动再营销解决方案框架。借助 Protected Audience API，Android 操作系统将促进广告主和发行商应用及其相应广告技术平台之间的信息交流，从而实现设备端自定义受众定位。

Google 产品管理总监 Amit Varia 表示：“我们十分高兴看到 AppsFlyer 和 Remerge 在安卓上使用隐私沙盒开发解决方案，并期待着继续与他们的团队和其他企业机构开展全生态合作。”

AppsFlyer 与 Remerge 联合构建的这一解决方案使广告主和广告平台能够使用 Protected Audience API 实现定制化的受众细分和注重隐私的再接触，并根据注重隐私的购买意向触发器进行高级竞价和个性化创作。该解决方案还具有衡量报告功能，使营销人员和广告主可以轻松了解其广告活动的成效。

广告主可直接在 AppsFlyer 平台上根据他们自己的规则管理第一方数据创建的受众，也可以与广告网络（DSP）联合管理 DSP 代表广告主创建的受众。

除了帮助广告主开展注重隐私的再营销活动外，AppsFlyer 还为 DSP 提供各种 SDK 服务，使其能够在 Protected Audience API 框架内工作。这使 AppsFlyer 成为了广告主和 DSP 之间的“桥梁”，让广告主和DSP能够共同创建和管理注重隐私的受众。

Remerge 首席执行官兼联合创始人 Pan Katsukis 表示：“Remerge 十分高兴能够与 AppsFlyer 和 Google 联合开发这项解决方案并在未来的移动营销中发挥决定性的作用。通过构建这个把隐私放在第一位的全新框架，企业将能够在继续发展其移动再营销业务的同时，保护终端用户个人数据的安全。”