动点出海综合多家外媒报道获悉，日前，印尼水产养殖初创公司eFishery已经宣布成功为其D轮融资筹集到了2亿美元资金。融资后，eFishery的估值达到14亿美元，成为全球水产养殖行业的首家独角兽企业。

作为背景，今年5月份时，曾有消息指出eFishery为其D轮融资筹集到了1.08亿美元资金（当时的投后估值为13亿美元）。

本次信息更正后（或者说最终规模）的D轮融资由阿布扎比投资机构42XFund领投，马来西亚最大的公共养老基金Kumpulan Wang Persaraan、瑞士资产管理企业responsAbility、500 Global以及其现有投资者Northstar、淡马锡、软银参与了本次融资。

成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

基于本次融资，eFishery表示，希望到2025年时在印尼覆盖超100万个水产养殖池塘、推进其平台上的鱼饲料和鱼类交易、以及向海外市场扩张。

有数据指出，印尼为世界第二大水产养殖生产国（仅次于我国），其 2020年的总产量为1480万吨，相当于全球产量的13.2%。

值得一提的是，作为印尼当地最大的水产养殖解决方案提供商，2022年间，就水产领域而言，eFishery为印尼GDP贡献了1.55%的份额。而其中，据悉，eFishery平台在当年售出了6200万条鱼、1400万只虾及1.79亿公斤水产饲料。