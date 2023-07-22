想象一下，你正在呼吸的时候肺部的扩张和收缩变得越来越困难，活动能力严重削弱，会是一个什么样的情景？这正是特发性肺纤维化(IPF)患者每天必须面对的挑战。

IPF是一种慢性瘢痕性肺部疾病，目前没有完美的治疗药物。随着肺部纤维化程度逐渐加重，除行动困难外，特发性肺纤维化患者还承受着常人难以想象的“无法呼吸之痛”，甚至可能因急性加重在短期内出现症状恶化、呼吸困难、肺功能下降，乃至呼吸衰竭和死亡。因此，IPF也被称为“不是癌症的癌症”，一旦确诊，IPF患者的五年生存率仅为20%-30%，低于子宫癌、乳腺癌、结肠癌等大多数癌症。

作为一种拥有发展极快的进程以及不容小觑的负担的疾病，IPF存在着显著未被满足的临床需求。而生成式AI有助于提高靶点发现的效率，有助于缓解此类病因不明的罕见病药物研发的困境。

超30亿美元市场前景

IPF属于常见的间质性肺疾病，其特点是肺功能进行性和不可逆的下降。

好消息是，IPF的发病率相对较低。目前，全世界特发性肺纤维化患者超170万人，其中，美国每年新增IPF病例数千人；2015-2022年，中国IPF的患病人数由21.7万增长至26.4万，复合年增长率为2.8%。

2018年，IPF被列入国家第一批罕见病名录。但也因其罕见，IPF的病因仍未明确，且进展具有不可预测性，预后效果不理想，急性加重后的中位生存期仅2.2个月。

据弗若斯特沙利文统计，2021年全球IPF的市场规模为33亿美元，预计2025年、2030年可达到50亿美元、71亿美元。

同时，IPF药物的市场目前的竞争并不激烈。市面上仅有罗氏的pirfenidone（吡非尼酮）和勃林格殷格翰的nintedanib（尼达尼布）两款获批用于治疗IPF的药物。公开数据显示，2020年这两款药物的全球销售额合计已超30亿美元。

其中，pirfenidone是全球第一个获批用于特发性肺纤维化(IPF)的治疗药物，是一种具有抗纤维化、抗氧化、抗炎作用的小分子化合物，可通过多个途径全面干预IPF的病程进展pirfenidone目前已在全球60多个国家获批用于治疗特发性肺纤维化。数据显示，pirfenidone 2019年欧美市场销售额为11.3亿瑞士法郎。

图片来自勃林格殷格翰官方微博

Nintedanib是一款口服小分子酪氨酸激酶抑制剂，其靶向参与纤维化的受体酪氨酸激酶，包括PDGF、FGF、VEGF和TGF-β、参与炎症和增殖的非受体激酶以及巨噬细胞的激活和极化，还可以抑制血管细胞的增殖并调节成纤维细胞的活性。2020年，Nintedanib全球销售额超过20亿美元。

AI驱动的IPF创新疗法

最近，AI制药企业英矽智能提交了港股上市申请。招股书显示，其进展最快的核心产品就是一款用于治疗IPF的药物——ISM001-055。这是全球首款由生成式AI完成新颖靶点发现和分子设计，并已进入II期临床试验阶段的药物。

虽然营收大头来自CRO，但英矽智能并不满足于从复星、赛诺菲等TOP20药企获取销售分成，还在自研药物以尝试获取营收。

截图自英矽智能招股书

英矽智能的AI驱动Pharma.AI平台由Biology42、Chemistry42及Medicine42组成，旨在整合药物发现及开发过程，以有效识别新型药物靶点、针对新靶点及已知靶点设计替代分子及优化临床开发。

英矽智能利用Pharma.AI平台设计及开发多元化管线项目，治疗范围涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学及其他治疗领域。这些领域有未被满足的巨大医疗需求以及大量可用的患者组学数据，使英矽智能可以充分利用其靶点发现AI引擎(PandaOmics)来识别新的靶点。

针对纤维化疾病的药物发现及开发面临独特的挑战，例如复杂的病理生理学及较低的诊断率以及缺乏对疾病生物学的理解。而以AI驱动的生成方法可以确定调节多种纤维化路径的理想靶点。

ISM001-055是一款TNIK（TRAF2及NCK相互作用蛋白激酶）强效选择性抑制剂，在ISM001-055的研发中，英矽智能使用PandaOmics识别靶点TNIK，使用Generative Chemistry以指导针对TNIK小分子候选药物的设计及测试。

ISM001-055的研发从疾病假设形成至I期临床试验仅耗时30个月，其研发进度充分证明了公司Pharma.AI平台能够加快药物开发并降低研发成本。

在中国已完成的I期临床试验的结果显示，ISM001-055对健康志愿者具有类似的良好安全性及耐受性。英矽智能预测，ISM001-055有望成为同类首创(first in class)药物。

今年2月，FDA授予了ISM001-055孤儿药（用于治疗、预防或诊断罕见病的药物）的资格认定，这意味着ISM001-055此后的临床试验可得到税收抵免，ISM001-055获批后还将拥有长达7年的市场独占期。

若ISM001-055成功获批上市，由生成式AI进行研发的药物直接参与市场竞争，或将给整个制药行业带来全新的变革。

候选药物不断丰富

目前，抗纤维化药物是IPF的主要治疗方法，已获批的吡非尼酮和尼达尼布及其仿制药耐受性差，有副作用（如胃肠不耐受、光毒性和肝毒性），可能导致治疗中断。

同时，包含IPF、UILD（无法分类间质性肺病）、PF-ILD（进展性纤维化性间质性肺病）在内的肺纤维化疾病仍有大量需求未被满足，因而相关的创新且具有临床差异性的疗法极具吸引力。中外药企正加紧对这类疾病的药物研发，针对涉及IPF复杂发病机制的不同途径的候选药物组合也越来越多。

2019年，北京凯因科技吡非尼酮片获批上市并视同通过一致性评价。次年3月，石药集团恩必普药业拿下尼达尼布首仿，其四类仿制药乙磺酸尼达尼布软胶囊在国内获批上市。今年5月，科伦药业的仿制药乙磺酸尼达尼布软胶囊也在国内上市。

原研药方面，泰德制药的TDI01、众生药业的ZSP1603、泽璟制药的杰克替尼、天方药业的YPS345进入II期临床。

此外，为改善吡非尼酮的胃肠不耐受和光毒性问题，并实现更好的疗效及提高患者的依从性，与吡非尼酮具有相似化学结构和作用机制的第二代吡非尼酮候选药物也进入研发关键期：国内，爱科百发的AK3280和东阳光长江药业的伊非尼酮进入了II期临床；国外，Puretech的二代吡非尼酮LYT-100在美国和阿根廷进入II期临床。

今年3月，勃林格殷格翰的肺纤维化产品BI 1015550针对IPF和PF-ILD的两项III期临床试验已开始。作为肺纤维化领域的领导者，勃林格殷格翰希望在已有的减缓IPF/PF-ILD疾病进展的治疗药物之外带来新的突破性疗法。

相信随着对肺纤维化机制的认识，针对不同靶点的抗肺纤维化药物研发速度加快，未来IPF等肺纤维化疾病药物市场将呈现多元化的趋势。