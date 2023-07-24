7月23日消息，据澎湃新闻等报道，福布斯中国集团首席战略官晏格文(Graham Earnshaw)近日在2023长江独角兽峰会上发布了“全球独角兽趋势报告”。

报告数据显示，截至2023年6月30日，全球独角兽的总数量达到1637家。美国仍然是目前独角兽最多的经济体，其次是中国、欧洲和印度，分别为768家、394家、269家、87家。上述四个主要国家或地区的独角兽数量占到了全球九成的比例。

从增量方面来看，今年上半年，中国和美国新增独角兽数量再次占到了全球新增总数的90%。

其中今年上半年美国独角兽总量增速环比下跌60%，从57家跌至22家，欧洲下跌40%，印度增长独角兽新增数量归零。

相比之下，中国是2023年上半年全球独角兽数量增速跌幅最缓的经济体，期间增加了24家独角兽。2023年上半年中国独角兽增量最多。

因此报告认为，时隔三年，中国独角兽公司数量增速再次超越美国。

值得注意的是，报告中还提到，去年全球新能源汽车相关独角兽中，最大的7笔融资总额达到了500亿人民币，其中6笔来自中国，只有一笔来自美国。这7笔最大的融资中只有2家为终端，更多的资源投在了电动车产业链上游。到了今年上半年，更多服务于电动车的软件公司或者是车联网公司成为了独角兽。

来源：TechWeb