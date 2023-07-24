增强现实（AR）及人工智能（AI）美妆科技公司、玩美系列App开发商——玩美移动今天宣布携手全球旅游零售商杜福睿（Dufry），在其线下及线上店面中提供15个品牌的彩妆虚拟试妆服务。在伦敦希思罗、伦敦斯坦斯特德、曼彻斯特以及巴塞罗那机场，旅客目前可以虚拟试用贝玲妃 (Benefit) 、Kylie Cosmetics、娇兰、Huda Beauty等品牌的彩妆产品。未来，Dufry计划将在更多机场提供玩美移动虚拟试妆体验服务。

玩美移动创始人兼CEO张华祯女士表示：“对于希望随时随地与消费者实现互动的零售商来说，我们的真正价值在于能够提供数百个品牌的虚拟SKU。通过与全球旅游零售商Dufry的合作，我们能够在旅客出行过程中为其提供线上或线下的全面服务。我们相信，通过携手旅游零售商，我们针对美妆与奢侈品的个性化互动数字解决方案，能够助力疫情后的旅游业复苏，无论旅客的目的地在何方，都能够随时随地获得未来化的购物体验。”

Dufry全球数字智能商店负责人Lee Adams表示：“我们很高兴能够为客户提供虚拟试妆工具。我们始终致力于与玩美移动进行合作，作为我们数字化战略的一部分，旨在彻底改变旅客体验。虚拟试妆工具基于AI与AR技术，为旅客的购物之旅提供了无缝交互体验，帮助他们轻松找到最合适的产品，并节省了在机场的停留时间。我们将继续携手玩美移动，在我们目前运营的75个国家中推广这一技术，并将继续探索面向未来的全新项目。”