总部位于越南的金融科技初创公司GIMO日前宣布，已经完成了其A轮融资，且该轮融资总额已达到1710万美元。

GIMO在一份声明中表示，本次融资由股权融资和债务融资构成，而其中也包括该公司在今年2月份时获得的首笔510万美元规模的A轮融资。

据介绍，GIMO此次A轮融资由 TNB Aura领投，现有投资者YC、Integra Partners、Resolution Ventures、Blauwpark Partners、ThinkZone Ventures以及包括Genting Ventures、AlteriQ Global、TKG Taekwang、George Kent等的新加入投资者参投。

针对这笔资金的用途，GIMO称，将用其推进公司的扩张以及产品开发。此外，GIMO也透露，也将会用该资金同合作伙伴和行业领导者建立战略联盟。

GIMO于2021年推出（创立于2019年），是一家主打EWA（Earned Wage Access，随时赚随时取）薪资发放模式的金融科技初创公司，主要通过旗下与公司薪资系统相集成的应用程序帮助员工即时获得工资。同时，用户也可以通过该应用跟踪其每日收入，并从中收到个人理财建议。

目前，GIMO正服务于越南当地的100多家大中型跨国制造企业，涉及近50万名员工。

展望未来，GIMO表示，有望在2025年时为该国250万名工人提供服务。而作为这一目标的背景，据透露，在过去的一年中，GIMO的收入规模和交易量分别呈现出了24倍和11倍的同比增长。