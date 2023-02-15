如我们所见，近几年以来，金融科技显然成为了东南亚速度的一种象征。不过，对这一地区中的蓝领或者劳工群体来说，这种速度可能会更有意义。

以东南亚的人口大国印尼为例，根据一项来自2020年晚些时候的调研数据显示（涉及当地1.2万个家庭），近一半的受访家庭没有任何储蓄，并且有超过四分之一的家庭会通过典当以及借钱的方式营生。此外，在积累了相应的欠款或者债务之后，调研也进一步指出，近40%的家庭无法按时偿还欠款。而随着后续疫情和通货膨胀状况的出现，这些家庭所要面临的“没钱花”的问题（尤其是在工资发放日之前）也正随之变得更加严峻。

在这样的背景下，尽管并非当下时期的新兴产物，为员工提供工资现结或者超前支付工资的“EWA（Earned Wage Access，随时赚随时取）”模式却也迎来了一段新的篇章，而这也正是本次的主角GIMO所要讲述的故事。

GIMO于2021年推出（创立于2019年），是一家总部位于越南的主打EWA薪资发放模式的金融科技初创公司，主要通过旗下与公司薪资系统相集成的应用程序帮助员工即时获得工资。同时，用户也可以通过该应用跟踪其每日收入，并从中收到个人理财建议。该公司近日宣布，已经为其A轮融资筹集了510万美元资金，并宣布结束此轮融资。

据了解，这笔融资由TNB Aura领投，并得到了YC、Integra Partners、Resolution Ventures、Blauwpark Partners、ThinkZone Ventures等回归投资者的参投。

针对本次融资的用途，GIMO称，新资本将会进一步推进其产品创新，从而吸引更多工人群体的关注。此外，GIMO也透露，公司也正在孵化一套数字金融解决方案，并有望在未来几个月内推出。

作为GIMO本次融资的背景，据透露，在过去的一年中，GIMO的收入规模和交易量分别呈现出了24倍和11倍的同比增长。而GIMO也进一步指出，目前，平台也已成为了为越南的金融服务欠缺者最为喜爱的金融应用之一。

另一方面，不仅仅是本次的GIMO，在整个东南亚，以EWA为业务切入点的初创公司也正在愈发常见。仅在去年一年中，包括Wagely（830万美元，A轮，印尼）、Salary Hero（280万美元，泰国）、Nano Technologies（640万美元，Pre-A轮，越南）、Paywatch（525万美元种子轮+900万美元Pre-A轮，马来西亚）等多家EWA初创公司均获得了不小规模的融资，并且这些公司的业务规模也都得到了不同程度的大幅增长。

此外，在全球范围内，EWA的概念似乎也正处于高速增长期。数据指出，2021年期间，一共有7家EWA初创公司通过债务融资和股权融资的方式筹集了11.3亿美元资金。作为对比，这一数字已经超过了该领域2015年至2020年的筹资总额。