Quivr 是一个开源项目，旨在存储和检索非结构化信息，类似于第二大脑。它可以存储文本和多媒体等各种非结构化内容，并通过自然语言处理技术生成信息和数据。

它有一个官方网站，您可以通过单击“尝试演示”按钮来访问 Quivr 的高级版本.’ 如果有人想不受任何限制地使用 Quivr，那么他们可以将其下载到本地设备上。Quivr 的安装有一个正确的过程。我们应该将 Quivr 存储库克隆到本地设备，然后对其进行导航。

我们还应该创建一个虚假的虚拟环境，然后在我们的设备上激活它。我们还应该安装所有依赖项，复制 Streamlit 机密，并为其添加重要凭据。最后，我们应该能够通过这些过程运行 Quivr 应用程序。您也可以从 OpenAI 的官方网站获取推荐。您还应该在设备上预安装官方最新版本的 Python。您还应该有一个官方工具，可以在要安装 Quivr 的本地设备上创建虚拟 Python 编程环境。

Quivr openAI 软件的各种功能使其成为存储非结构化数据和信息的重要工具。Quivr 可以存储任何数据集，例如图像、文本、代码模板、演示文稿、文档、CSV 和 xlsx 文件、pdf 文档，甚至更多内容。它还有助于在自然语言处理技术的帮助下生成信息和产生更多数据。它还可以借助先进人工智能的帮助找回我们丢失的信息。它的速度很快，因为它会尽快访问我们的数据集并通过输出将其传递给我们。Quivr 中的数据不会丢失，因为它已正确存储在云中。

Quivr 是一款开源应用程序，它将信息检索能力与云系统集成在一起。未来它将成为几乎每个人都将使用的软件来提高他们的生产力。使用 Quivr 的主要优点是它可以同时处理多种工具。它即将成为未来数据科学和人工智能领域的一项新兴技术。

来源：站长之家