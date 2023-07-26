根据CINNO Research的统计数据，2023年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%，AR行业迎来了快速成长期。凭借本土化和价格优势，国内的“AR四小龙”品牌已占据90%的市场份额。

AR行业在政策、资本和众多产业生态的助推下，AR设备厂商把服务B端的专业产品配置相对弱化、降低成本，加入投影、导航、翻译、拍照等更多能满足消费者生活及娱乐的功能，提升C端消费者新奇体验感，促使AR消费级市场发展进入快速发展期。

根据CINNO Research统计数据，2023 Q2中国国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%。随着暑期到来，旅游业持续火爆，随之带动消费者对AR在户外导航、翻译等功能以及大屏观影等娱乐功能方面的需求，预测今年第三季度AR产品销量将继续保持增长。

从整体市场格局来看，国内号称“AR四小龙”的Rayneo、Xreal、Rokid、INMO在第二季度占国内整体市场份额约90%，领先于其他厂商。

CINNO Research 简评

01

雷鸟创新(Rayneo)二季度以39%的销量份额位居行业首位。雷鸟创新注重AR核心光学技术研发，在今年3月融资金额过亿，成为AR行业中潜力大且最具影响力的品牌。2023年5月，基于Air 1S迭代的新品Air Plus上市，两款价格集中在2-3K，销量表现亮眼，占雷鸟创新销量的81%。预计在今年下半年，基于光波导的消费级AR眼镜雷鸟X2上市后销量将进一步增长，同时其也将向海外拓展。

02

Xreal销量份额占30%，位居第二，且Xreal Air单品销量位列行业Top1。Xreal品牌从海外市场作为起点开始布局，一直坚持走国际化路线，利用官网提升品牌形象，吸引流量。Xreal借助5G捆绑套餐营销等方式在海外布局，已经在美国、日韩等国家排名前列。Xreal凭借海外知名度，迅速在国内热销。2023年5月Nreal宣布更名为Xreal，并推出多项产品升级。

03

Rokid属于第二梯队，2023年3月Rokid宣布与神州数码达成合作协议，正式签约神州数码为Rokid产品中国总代理，借助全渠道布局，实现国内核心一线城市全覆盖。凭借神州数码强大的国内渠道影响力和Rokid Max新品上市， Rokid Q2’23销量环比增长509%。

04

INMO一直主推自研阵列光波导的AR眼镜，其产品最大特点为外观设计更时尚轻薄，以及无线一体式设计，摆脱了有线束缚，是一个独立设备拥有独立智能系统，外观和普通眼镜相似。在采用光波导技术的国内消费级AR市场中，INMO销量排名第一，Q2’23的销量环比增长6%。