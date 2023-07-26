近年来，AR 虚拟试戴（VTO）已成为奢侈品零售过程中不可或缺的重要环节，也极大地改善了消费者在线上和线下购买珠宝的消费体验。玩美移动为当前市场提供了珠宝虚拟试戴解决方案。如今，玩美移动宣布推出创新技术以扩展其AR珠宝解决方案套件，零售商通过2D图像即可无缝打造逼真的3D耳环虚拟试戴体验。通过该解决方案，珠宝品牌商无需花费高成本进行3D建模，仅需几个简单的步骤即可轻松创建3D耳环效果图。

玩美移动推出的全新耳环2D转3D工具，提供先进的算法，打造出逼真的虚拟试戴产品效果，以及精致的灯光效果和精确的物理动作。珠宝品牌商可以轻松地将产品的2D图像上传至简单易用的玩美移动控制台，预览耳环效果图，并且调整耳环位置、大小、纹理、悬垂效果等各种特性，以创建逼真的效果图。对于珠宝行业来说，该解决方案是一次历史性突破，品牌商无需大规模开发3D资产，即可快速有效地打造出高效的3D虚拟试戴体验。随着消费者越来越多地向卖家寻求个性化建议和沉浸式体验，虚拟试戴技术将助力珠宝品牌商增强客户购买信心，同时助力消费者找到心仪的产品，以满足其独特的风格偏好。

玩美移动首席执行官兼创始人张华祯女士表示：“玩美移动的使命是在解决品牌和消费者的痛点的同时，将最新的数字创新技术普及至零售领域。我们为珠宝行业提供的最新解决方案极大地简化了耳环的3D虚拟试戴设置流程，使广大珠宝零售商无需花费高成本进行3D建模，即可无缝打造出身临其境的个性化虚拟试戴体验。”