7月27日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 在大中华区正式发布首个子品牌 “AppsFlyer for games” ，该子品牌旨在为游戏营销衡量提供一站式支持，从而帮助游戏工作室、聚焦游戏的合作伙伴等更好的吸引高价值玩家，提升其留存率，优化用户生命周期价值 (LTV) 并有效利用营销预算。

在2023年ChinaJoy期间，AppsFlyer 发布了《2023 中国游戏 App 出海驱动力报告》（以下简称“报告”），报告研究了 2022 年 1 月至 2023 年 6 月期间，约 17000 款中国出海 App 以及超过 240 亿次安装总量，揭示了这一时段内中国游戏出海的基本脉络。

发布子品牌“AppsFlyer for games：游戏场的超能引擎”，助力游戏行业效果衡量精益求精

作为全球规模最大的娱乐产业，游戏行业仍然处于快速发展的通道之中。目前，多端、跨端的游戏体验正在全球范围内流行，62%的游戏玩家选择在多个平台上体验游戏，全球游戏产业收入来源多样化、分散化，收入来源于多个平台。预计到 2025 年，全球游戏市场总收入将达到 2680 亿美元。AppsFlyer 在全球游戏开发者中享有 56％ 的市场份额，是游戏行业最大的营销效果衡量平台。

正是基于全球游戏行业良好的发展前景以及AppsFlyer在游戏行业营销效果衡量不可替代的领导地位，在成立12年后，AppsFlyer 发布了首个子品牌“AppsFlyer for games: 游戏场的超能引擎”，旨在专门服务于移动优先、PC/主机端优先的游戏工作室以及聚焦游戏的合作伙伴，如游戏平台、广告平台、解决方案提供商等，从而帮助游戏开发者持续吸引高价值玩家，提升留存率，优化用户生命周期价值 (LTV) ，让营销预算发挥有效价值。

未来，AppsFlyer for games将会提供全面系统的游戏增长方案，帮助游戏开发者拉新促活玩家，跨平台、多渠道衡量营销效果，并提供行业最前沿的数据洞察趋势，赋能游戏开发者做出更佳决策，达成商业目标。此外，还将构建互联的游戏生态中心，供游戏开发者互相学习，共创共赢。

《2023 中国游戏 App 出海驱动力报告》发布，勾勒游戏出海的现状与未来

在发布子品牌“AppsFlyer for games”的同时，AppsFlyer也在ChinaJoy2023期间重磅发布了《2023 中国游戏 App 出海驱动力报告》，从中国游戏出海安装总量趋势、地区分布及走势、优势品类表现、行业作弊揭示等多个维度，勾勒出中国游戏出海的现状与未来。

游戏出海一马当先，占比高达64.9%

报告显示，作为中国出海最具代表性的产业，游戏出海在 2020 年至 2023 年依然保持着绝对的领航产业地位。在过去 4 年中，游戏在各类App 出海份额总体保持稳定，高达 64.9%。从总体安装量看，受全球经济下行影响，中国各类型游戏App出海安装量呈现先上升后下降的趋势。Android 和 iOS 侧的安装量均在 2022 年第 3 季度达到巅峰后呈现下降趋势, 2023 年第 1 季度至第 2 季度，分别环比下降 17.78% 和 25.2%，但游戏市场前景依然看好。

东南亚长期占据第一出海目的地，拉美快速成长

在先扬后抑的趋势中，东南亚市场却走出了一条稳步上升的曲线。在过去 4 年中，东南亚凭借着相似的文化背景和优越的地理位置，稳坐中国手游出海目的地的头把交椅，从 2020 年的 17.05% 增长至 2023 年的 24.42%，增幅达到 43.2%，这种稳步上升的趋势有望保持。

拉美地区在近年来逐步成为出海新兴目的地的代表区域。从 2020 年至 2023 年，出海份额同比增长 21.9%，牢牢占据亚军的位置。第三名的宝座经历 4 年时间，从传统北美市场已经转移至印度半岛地区。此外，非洲市场虽然目前占据的相对比例是最小的，但这 4 年来保持稳定小幅增长，可以说处于一种潜滋暗长的发展阶段。

部分游戏品类开始“狂飙”

2022年底，随着相关政策的调整，不少主要游戏品类在 2022 年第 4 季度至 2023 年第 1 季度中呈现一波快速上涨的趋势。在 iOS 侧，中度游戏和社交博彩游戏分别上涨 81% 和 17.45%；在 Android 侧，休闲游戏也出现相似趋势，同比上涨 27%。 “狂飙”之后渐归平稳，2023 年 Q1-Q2 出现的不同程度的下滑。

手游行业 CPI 整体出现回落趋势，休闲博彩竞争仍然激烈

在经历了快速上涨的时代后，手游行业的 CPI 终于开始出现回落。过去一年半中，硬核游戏的 CPI 在 Android 侧同比下滑 37.9%； 同样，超休闲游戏也在同一时期下滑 45.5%。CPI的下降并没有带来获客花费的增长。相反，超休闲游戏在过去的 18 个月中获客花费呈现快速下降的趋势，在 Android 和 iOS 侧同比下降 67.7% 和 58.2%，可见广告主对超休闲的营销动作变得更为谨慎。但博彩和休闲游戏的 CPI 在今年上半年分别增长 33.8% 和 16.9%。作为今年中国广告主手游出海的热门品类，博彩游戏已然身陷竞争的 “红海”之中。

多数游戏品类作弊率呈现显著上升

游戏作弊是行业“顽疾”。几乎所有游戏品类在过去的一年半中，作弊情况都呈现上升趋势，并在某一个阶段呈现快速上升的趋势。

以中度游戏为例，从 2022 年第 3 季度至 2023 年第 2 季度，游戏作弊率在 iOS 侧同比飙升 1374%；以休闲游戏为例，从 2022 年第 2 季度至 2023 年第 2 季度，游戏作弊率在 Android 和 iOS 侧翻了 13 倍，速度惊人。报告建议广告主应该积极使用诸如 Protect360 等产品来衡量 iOS 端广告系列的投放效果，确保维护好自己的最大利益，消除合作中的作弊行为。

展望国内游戏 App 未来的出海前景，AppsFlyer 大中华区总经理王玮表示：“游戏出海或将长期成为App 出海的中流砥柱，而随着中国经济的稳步增长以及以东南亚、拉丁美洲等具有人口红利的市场持续增长，出海越来越成为必选项。AppsFlyer 以精准的效果衡量为立身之本，在长期专业助力游戏开发者出海的基础上，针对游戏行业发布的子品牌‘AppsFlyer for games’将会让游戏行业的效果衡量、策略应对等走上精益求精之路。”