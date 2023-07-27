新款 Mercedes-AMG GLC 通过一系列创新取代了其非常成功的前代车型。这款高性能 SUV 有两个性能级别和配置：入门级车型 GLC 43 和首款高性能插电式混合动力 SUV GLC 63 S E PERFORMANCE。

GLC 63 SE PERFORMANCE 中梅赛德斯奔驰-AMG独有的插电式混合动力系统是一项技术杰作。它将 AMG 2.0 升涡轮发动机与后轴上的电动驱动单元 (EDU) 相结合，带来令人兴奋的高效率驾驶体验。除了明显可见的推力外，独立的混合动力布局还确保了平衡的重量分布，从而同等程度地有利于驾驶动力和操控性。后桥电力驱动装置的即时响应、快速扭矩积累和快速动力输出都是非常特别的功能。

根据驱动程序和驾驶条件，电动机根据情况提高功率和扭矩，从而传达特别舒适或以性能为导向的驾驶体验。纯电动模式也是可能的。电动动力系统和 400 伏高性能电池是 AMG 独家内部开发的。就像 Formula 1一样，该电池专为快速功率输出而设计，并通过创新的电池直接冷却来获取功率。组合系统输出功率为 500 kW（680 hp），组合最大系统扭矩 1020 Nm。另一个亮点是全可变 AMG Performance 4MATIC+ 全轮驱动，带来更多驾驶乐趣。除此之外，还有标准的主动后桥转向系统，集敏捷性和稳定性于一身。

150 kW (204 hp) 电动机位于后轴，与电动换档两速变速器和电子控制限滑后差速器集成在紧凑型电动驱动单元 (EDU) 中。专家将这种布局称为 P3 混合布局。轻质高性能电池也位于后轴上方的后方。

这种紧凑的设计具有许多优点：电动机直接作用于后轴，因此可以更直接地将其动力转化为推进力，以便在起步、加速或超车时提供额外的推动力。电动机的固有设计意味着其动力可以在全扭矩下立即发挥作用，从而实现特别敏捷的启动。此外，由于集成的电子控制限滑后差速器，驾驶员立即体验到显着的性能提升：混合动力车型在出弯时能够非常敏捷地加速。

如果后轴发生打滑，电动机的驱动力也会根据需要转移到前轮以获得更多牵引力。全可变全轮驱动的机械连接通过传动轴和前轮的驱动轴实现了这一点。后轴的定位改善了车辆的重量和轴荷分布。这构成了引人注目的处理的基础。AMG 概念提供非常高的回收效率，因为该系统仅允许发动机和变速箱产生最小的机械和液压损失。后轴上的自动两速变速箱及其经过特殊校准的齿轮比确保了从用于敏捷启动的高车轮扭矩到更高速度下的安全连续输出的范围。电动执行器最迟以约 140 公里/小时的速度挂入二档，这对应于电动机约 13,500 转/分钟的最高速度。

随着附加电动机带来的性能提升，开发团队还能够同时提高整车的效率，并实现更低的排放和消耗。锂离子储能系统的开发灵感来自 Mercedes-AMG Petronas F1 车队 Formula 1 混合动力赛车中经过验证的技术。AMG高性能电池将可频繁连续调用的高功率与低重量相结合，提高了车辆的整体性能。除此之外，还有快速能量消耗和高功率密度。这意味着，例如，在丘陵地形中快速行驶时，驾驶员可以在上坡路段立即发挥全部动力潜力，而在下坡行驶时则可以强劲恢复。

奔驰GLC 63 SE PERFORMANCE 中的高性能电池容量为 6.1 kWh，连续功率为 80 kW，峰值功率为 150 kW，持续 10 秒。通过充电站、壁箱或家用插座上的交流电回收或安装的 3.7 kW 车载充电器进行充电。电池设计用于快速电力传输和消耗，而不是为了尽可能长的续航里程。尽管如此，12公里的电动续航里程仍提供了实用的活动半径，例如从住宅区到城市郊区或高速公路的安静全电动驾驶。

在外部和内部，众多 AMG 特有的细节同样凸显了新款 Mercedes-AMG GLC 车型的动态和高品质特征。在外观设计中，包括带有垂直支柱的 AMG 特有的散热器格栅以及带有 flics、运动型进气口和镀铬装饰元素的 AMG 前裙板。内饰方面，AMG 座椅采用 ARTICO 人造皮革/MICROCUT AMG 超细纤维制成，具有独特的图案和内饰，增添了运动感。前排头枕可选配皮革和纳帕皮革内饰，并带有压花 AMG 徽章。AMG 性能座椅也可作为选装件提供。

纳帕皮革 (GLC 43) 或纳帕皮革/MICROCUT 超细纤维 (GLC 63 S) 制成的 AMG Performance 方向盘也作为标准配置。它底部平坦，握持区域穿孔，并配备银色铝制换档拨片。两个圆形 AMG 方向盘按钮可以快速、准确地操作各种动态驾驶功能和 AMG DYNAMIC SELECT 驾驶程序。AMG 运动踏板、AMG 脚垫和带 AMG 字样的发光门槛板使运动奢华的氛围更加完美。

MBUX 信息娱乐系统包括各种 AMG 特定的显示屏和功能。其中包括仪表盘中的特殊显示屏、中控台中的纵向多媒体中央显示屏以及可选的平视显示器上的特殊显示屏。AMG独有的“Supersport”风格提供了通过垂直结构显示各种内容的选项。这包括一个显示悬架或变速箱当前设置的设置菜单。此外，驾驶员还可以以“Supersport”风格显示导航地图或消耗的数据。

奔驰还集成了 AMG TRACK PACE（GLC 63 S 标配，GLC 43 可选），这是在赛道上使用的数据记录器。该软件在赛道上行驶时每秒十次记录 80 多个车辆特定数据，例如速度、加速度和转向角度。此外，还提供了单圈和扇区时间的显示以及其他培训和分析工具。在高性能混合动力车中，2.0升发动机与永磁同步电动机、阿法尔特巴赫开发的高性能电池以及全可变AMG Performance 4MATIC+全轮驱动系统相结合。500 kW（680 hp）的系统输出功率和 1020 Nm 的最大系统扭矩可实现令人印象深刻的驾驶性能：从静止加速到 100 公里/小时仅需 3.5 秒，电子控制时速仅为 275 公里/小时。

AMG 400 伏电池高性能的基础是其创新的直接冷却系统：基于非导电液体的高科技冷却剂首次在所有 560 个电池周围流动并单独冷却它们。每个电池都需要一个确定的温度以实现最佳的电力传输。如果能量存储单元变得太冷或太热，它会暂时失去明显的电力，或者必须将其关闭，以免在温度水平太高时损坏。因此，电池的恒定温度对其性能、使用寿命和安全性具有决定性影响。AMG 系统旨在确保电池中的热量分布均匀。

无论充电或放电的频率如何，电池始终处于一致的最佳工作温度范围（平均 45 摄氏度）内。高速行驶时很可能会超过平均温度。因此，保护​​机制的设置方式使得可以从电池中获取最大功率，以便随后通过直接冷却再次降低温度水平。

基本操作策略源自 Mercedes-AMG Petronas 一级方程式赛车的混合动力组。与顶级赛车运动一样，当驾驶员通过强制降档来调出最大推进力时，始终可以获得最大推进力，以便在出弯时强力加速或快速超车。通过高恢复性能和基于需求的充电，电力可以随时被调用并频繁地再生。