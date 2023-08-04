在 ChatGPT 火爆全球的同时，其开发商 OpenAI 豪掷千金买下了 AI.com 域名，用户访问该链接，即会跳转到 ChatGPT。而时至今日，马斯克已经拿下了 AI.com 域名，访问 AI.com，能够直接跳转到他的新公司 xAI 官网。 官网称，“xAI 的目标是了解宇宙的真实本质。”该团队由埃隆·马斯克领导，团队成员曾在人工智能领域的其他知名公司工作过，包括 OpenAI、Google 研究院、微软研究院和 DeepMind。 据悉，该公司与马斯克旗下的 X Corp“独立”，“但将与 X（Twitter）、特斯拉和其他公司密切合作。” AI xai 马斯克 你可能会喜欢 机构：中国 Q2 手机销量创 2014 年以来 Q2 最低水平 vivo、OPPO、苹果引领市场2023/08/04 12:19 精智未来完成数千万元 Pre-A 轮融资，引领 MEMS 技术气体检测发展2023/08/04 11:16 动察：动力电池出海抢滩打响，中国电池工厂持续发力2023/08/04 11:12 Pininfarina PURA Vision SUV 概念车展示品牌纯电动豪华车的愿景2023/08/04 10:31