似乎已经走到末路的每日优鲜迎来了转机。8月4日，南都记者从其官网上获悉，每日优鲜宣布分别与两名投资者签订了两份股份购买协议（即融资股份购买协议），以及与Mejoy Infinite Limited 及其股东签订的另一份股份购买协议（即业务收购股份购买协议）。据悉，《融资购股协议》和《业务收购股份购买协议》的订立及其项下拟进行的交易已经公司董事会及董事会下设的专门委员会批准。

公告显示，根据融资购股协议，投资者同意在满足某些交割条件的前提下，认购总计54亿股本公司B类普通股，总购买价为2700万美元（约合1.93亿人民币）。融资交易完成后，新投资者将持有每日优鲜公司54亿股B类普通股，占公司已发行及流通股总数的88.1%。同时，两家投资者已同意将这些股票的投票权全部转让给每日优鲜董事会主席兼CEO徐正。

根据业务收购股份购买协议，每日优鲜同意在满足某些交割条件的前提下，以现金总购买价1200万美元购买其股东持有的Mejoy Infinite Limited的所有普通股。根据《业务收购股份购买协议》，本次收购计划于交割条件满足或豁免后45个工作日内或相关方书面同意的其他时间完成。

据了解，Mejoy Infinite Limited是一家于香港注册成立的数码营销解决方案供应商，致力于帮助客户开展在线营销活动。徐正表示：“”我们很高兴宣布此次收购让Mejoy成为我们公司的一部分，我们相信此次收购可以充分利用我们在在线营销和电子商务行业的广泛市场专业知识。

来源：南方都市报