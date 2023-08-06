当加密货币市场正从上一轮浩劫中缓慢复苏，Web3的风头也被生成式AI抢走，一个横空出世的加密货币骤然吸引了全世界的目光。

7月24日，一个名为Worldcoin的加密货币项目正式启动并在全球线上推广，这个项目包括数字身份World ID和数字代币WLD。

官网数据显示，上线不到两周，World ID的注册总数已超218万人。另据交易平台数据显示，截至8月4日，WLD价格在2.28美元附近浮动。WLD总供应上限为100亿枚，以完全稀释估值(FDV)计算，这一项目的最新价值已达228亿美元。

1.明星资本背书、交易所抢发的热点项目

一切还要从ChatGPT背后的那个男人说起。

2019年，OpenAI创始人Sam Altman创立了Worldcoin。2020年1月，Alex Blania加入并出任CEO。后者此前在物理学和理论物理学领域工作，专注于使用深度学习预测AI系统。

据麦肯锡全球研究院的报告，目前全球有超过44亿人无法合法验证其身份或无法通过数字方式验证其身份。而WorldCoin的愿景正是创建一个全球最大且公平的数字身份和数字货币系统，一个全球化、公平、普惠的开源金融协议。

或许是Sam Altman的名望加持，Worldcoin的融资之路可谓顺风顺水。

2021年10月，Worldcoin获得了由a16z领投、DCG、Coinbase Ventures等明星资本参投的2500万美元A轮融资，估值10亿美元。这种认可对于一家年轻的公司来说非同一般。

a16z是一家2009年成立的风险投资巨头，以其投资组合公司的估值不断飙升而闻名。2013年，a16z开始将投资的触角伸向加密货币和区块链领域。截至今年5月底，a16z管理加密基金总规模超过76亿美元。其中，a16z的第四只加密基金募资规模达45亿美元，也使a16z成为迄今为止最大的加密vc。

2022年初，Worldcoin代币WLD销售量达1亿美元。当年，Worldcoin获得了来自a16z等机构投资的B轮融资，估值高达30亿美元。

今年5月，Worldcoin完成了1.15亿美元C轮融资，由Blockchain Capital领投，a16z、Bain Capital Crypto和Distributed Global三度参投。融资资金用于加速Worldcoin项目和World App的研发和增长工作。

两个月后，Worldcoin白皮书正式发布，加密钱包World App也已开放使用。随后，okx、币安等交易所纷纷首发WLD，此等盛景在币圈已许久未见。上线首日，WLD持续大涨。CoinMarketCap数据显示，截至7月24日12点，WLD的涨幅88.4%，交易价格高达3.14美元。这样的涨势使得WLD的完全稀释估值一度达到了惊人的288.4亿美元。

截至目前，已有Coinup、优易、币安、火币等37家交易平台开放了WLD兑换USDT、BTC等加密货币的交易。

2.和全球10亿人分享AI利润的薅羊毛神器

在一次播客中，Sam Altman坦陈，创立Worldcoin的初衷起源于他对全球网络的思考。“网络不仅是金融网络，也是身份网络。”他认为，如果我们能够通过某种UBI（Universal Basic Income，全民基本收入）来重新分配财富，甚至提供对这些系统的访问，并且能够验证独特的人性，同时保护隐私，那将会意义重大。

这一想法来自他在OpenAI的工作以及对UBI的研究。全民基本收入指的是政府向所有公民或居民提供的定期、无条件的现金补助，以帮助人们满足基本生活需求，理论上具有减少贫困、鼓励创新、简化福利体系、弥补因AI等技术失业的优势，但在实际推行中仍有诸多问题和争议需要解决。

不过，Sam Altman显然十分认同这一模式，并将web3与加密货币视作其重要的实现路径。2021年3月，Sam Altman曾公开为加密领域发声，赞赏“通证”机制，并认为“通证”可以作为UBI为低收入人群提供公平的金融基础设施。

具体到Worldcoin，实现UBI的方式是简单粗暴的空投WLD代币。Worldcoin官方明确表示不会进行ICO，领取代币的主要渠道就是二级市场和空投。注册WorldID是领取空投的最主要方式，当天即可免费领取25个WLD，此后每周免费领取1个。此外，还可以通过为社区贡献代码、捐款等方式获得WLD代币。

截至8月4日，25个WLD价值约60美元。官网数据显示，截至8月4日下午四点，WorldID注册总数超218万人（用户注册量实时增加）。如果空投规则不变，意味着Worldcoin已经撒出了价值1.24亿美元的WLD代币。

这个数字距离Sam Altman最初的设想还比较远，为了快速扩展其金融网络，WorldCoin计划将其Token空投给全球10亿人，未来更希望能覆盖全球约30亿人。

“通过加密货币，把AI产生的财富等量地分给世界上的每个人”的梦想不可谓不宏大，对于用户来说，没有人不希望自己多一笔天上掉下来的养老金。但加密货币路径的UBI在照进现实的过程中也存在可操作性的问题——如果每个人都能持续免费地获得加密货币，很可能会导致通货膨胀和WLD的贬值。

此外，发行货币本身不会增加财富，货币的流通才能持续增加财富。目前，Worldcoin 空投代币尚未完全释放，市场流动性仍然有所不足。第三方交易平台数据显示，截至8月4日，WLD流通量1.044亿枚，流通率1.04%。

3.全世界独一无二的数字身份

Worldcoin的联合创始人Alex Blania曾公开声明，随着AI时代的来临，我们必须保持个人隐私，同时证明自己的人类属性，以确保每个人都能获得AI创造的财富。为实现这一目标，首先需要防止女巫攻击，即单人通过控制多个ID获取更多空投。Worldcoin的解决方案是利用人类生物特征（映射到我们独特的DNA）来产生独特的、可验证的人格特征。

Worldcoin开发的生物识别设备Orb可通过扫描虹膜来验证一个人的独特性，同时利用零知识证明（一种基于概率的验证方式）来保证安全。Orb采用开源设计，设有广角、长焦两个镜头，与神经网络协同运作，以此捕获瞳孔的高清图像，并将生物特征图片转换为无法破解的一串由字母和数字组成的哈希码。通过比对数据库中的数据，如果检验为新的注册用户，则会新增一个WorldID保存到 Worldcoin数据库中，并生成一个带有二维码的加密钱包，通过这个钱包用户获取免费的Worldcoin代币。

官网显示，目前Worldcoin已制造2000个Orb。由于合规限制，目前该硬件装置只限部分地区试用。Worldcoin承诺通过在全球20个国家的超过35个城市部署Orb来加快注册速度，亚洲试用地区包括班加罗尔、德里、胡志明市、香港、马尼拉、汉城、新加坡、东京。当地的Orb运营商负责向公众推广世界币，并组织Orb扫描活动。通过推广Orb，运营商也可以得到相应的WLD奖励。代币经济学显示，约77亿个WLD将通过空投的方式分发给用户和运营商，以此来激励早期的参与者。

而对于虹膜扫描技术的应用，外界也存在一些质疑，主要包括设备的部署和维护成本、数据的处理和存储以及对隐私安全的担忧。

对此，Worldcoin表示，Orb不会存储或上传原始的虹膜图像，但用户无法检测Orb的构造及其系统中是否留有可供平台方自行操作的后门，就无法确保自身的数据不会被泄露或滥用。

事实上，法国的数据与隐私监管机构开始质疑Worldcoin收集及存储生物识别数据的合法性和条件，英国、德国已开始对其进行调查，肯尼亚则直接禁止了世界币的注册活动。

小结

与其美好的设想相比，Worldcoin对于促进全球化的普惠金融这件事尚且缺乏完整细致的路线图，其可行性需要时间验证。实施过程中的相关风险还需要与各地区的监管部门充分合作，以确保Orb和World ID在不同国家上线的合规性。

此外，WLD出道即巅峰，最初近290亿美元的完全稀释估值上升空间堪忧。事实上，上线至今，WLD的最新价格并未突破首日的2.4美元，一直处于小幅回调的趋势，而当前的市值仍维持在200亿美元量级，现在还不是去二级市场接盘的最好时机。