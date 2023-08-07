在距离iPhone 15发布不到六周前，苹果公司终于承认了一个残酷的现实，即美国智能手机市场陷入低迷。

上周四，苹果公布了iPhone销售低迷的消息，导致苹果股价下滑。之后，该公司透露：“过去几个季度，美国的智能手机市场一直在下滑。”

这给下一代iPhone带来了挑战，iPhone 15被认为将是苹果智能手机三年来最大的一次更新。当苹果推出重大升级时，比如2014年的iPhone 6、2017年的iPhone X和2020年的iPhone 12，新功能通常会引发热销。在这些早期的例子中，苹果曾通过提供更大的屏幕、改进的设计（X机型没有Home键)和5G连接开启了重大的升级周期。

正常情况下，iPhone 15的诸多新功能也会同样吸引人。Pro机型的显示屏边框薄了三分之一，钛材质的边框感觉比目前的不锈钢设计更轻、更高端，摄像头得到了大幅改进，配备了USB-C充电接口，处理器速度也快得多。

对于iPhone 15来说，这是一个艰难的挑战，有消息称iPhone 15有望于9月22日左右上市，苹果可能会在9月12日或9月13日举行秋季新品发布会。这个时间点意味着，苹果会将新款iPhone 15一周的销售额计入截至9月末的第四财季。

来源： 网易科技