随着各路选手纷纷交出自己的大模型答卷，某种程度上来说，这场名为“AIGC”的科技竞赛似乎才刚刚拉开序幕。

对使用者来说，现在，大语言人工智能应用不再只意味着是一种能够进行对话的聊天工具，在内容写作、艺术创作、文件处理等众多生产力场景中，革新正在这里悄然但又不孤单的发生。而把目光转向开发落地层面，从相应的人才资源到硬件投入，对那些想要加入这场狂欢的企业们而言，在一切尚未到来之前，它们也都需要在近乎一切方面做好充分准备。自然而然的，面对即将到来的激烈角逐，作为该领域的“标准答案”、ChatGPT的背后公司OpenAI也就再次成为了这里的风向标。

不久前，OpenAI宣布，将在伦敦开设其美国总部之外的首个海外办事处。作为原因，该公司认为，伦敦有着“充满活力的科技生态”和“杰出的人才（资源）”。并且其首席执行官Sam Altman也进一步指出，“我们将此次扩张视为吸引世界级人才、推动AGI发展和相关政策的创新契机。”

当然，也并不只是OpenAI，无论是更早之前DeepMind还是眼下的另一位“当红明星”Stability AI（旗下拥有知名的AIGC应用Stable Diffusion），伦敦所孕育和吸引的人工智能公司也都在日益涌现。而从这一点出发，面对当下如火如荼的人工智能热潮，在汇聚了众多选择之后，这座老牌城市显然有着其非偶然的一面。

伦敦发展促进署企业解决方案&商业服务负责人Alban Remy向记者指出，不仅仅是针对人工智能企业，伦敦的商业生态系统具备国际公司设立、发展和扩大规模所需的一切要素。

他指出，伦敦拥有比其他任何欧洲城市都要多的企业总部，能够为决策者、客户和用户提供诸多便利。“它位于欧盟、亚洲和美国时区的核心，并且为企业提供了一个友好的环境——比如灵活的就业法案、低成本的法律结构、企业家签证和相关税务减免等众多方面。因此，伦敦人工智能市场的机遇和潜力非常广阔···”

另一方面，他也强调称，伦敦是全球领先的科技生态，并且也是欧洲最大的科技中心。这里拥有近1300家人工智能公司，比纽约还多、是巴黎和柏林人工智能公司数量总和的两倍。而随着企业和风投的不断进入，伦敦也已成为领先的人工智能发展之都——随着对人工智能投资的增长，到2040年，英国企业在人工智能上的投入预计将超过2000亿英镑。

也正因此，作为这种独特魅力的体现，Alban介绍称，伦敦正在不断吸引着国际巨头的关注——比如已经官宣的OpenAI，以及计划24年在国王十字街设立价值10亿英镑新总部的谷歌和于最近开设了一个价值1000万英镑的利用人工智能发现治疗癌症和其他疾病的新药的研究中心的葛兰素史克（GSK）。

而为了进一步发挥这种优势，让人工智能企业更好在伦敦落地，以伦敦发展促进署（London & Partners）为例，Alban表示，该机构正在通过一个专门的团队积极支持AI和AGI生态。据悉，这个团队将同企业和机构合作，确保它们能够在伦敦获得最优的发展机会，并在发展和扩张过程中为后者提供正确的技术使用指导。“例如，我们已经支持了一家名为SambaNova Systems的美国公司在伦敦落户——这家公司打造出了一款先进的系统平台，能够使人工智能应用在平台上运行。”

同样的事情也体现在更为整体的层面。Alban告诉记者，AI已经为英国经济贡献了37亿英镑份额，并提供了5万多个就业岗位。作为对这种趋势的拥抱，在今年3月发布的白皮书中，英国政府阐述了如何指导人工智能在英国应用的发展规划，希望以此建立公众对这类前沿技术的信任，让企业更容易进行创新、发展和创造就业机会。并且，“人工智能在今年的伦敦科技周期间占据了重要位置，受到了与会嘉宾和观众的广泛关注。而伦敦也是首批在政府层面任命首席数字官的城市之一——该办公室将负责领导全伦敦的数字化转型、数据发展和智能城市规划，从而支持创新技术的应用，推动公共&私营企业和社区部门之间的合作。”

展望未来，Alban讲到，在通过发展人工智能促进创新和业务增长方面，伦敦和英国已充分做好了作为领导者的准备。“而我也相信，包括中国在内的其他国家和科技中心之间的合作，将会相互推进各自人工智能领域负责且积极的发展，并以此造福于每一个人。”