为实现让阿布扎比城市变得更智能、更可持续的愿景，阿布扎比市政和交通部（DMT）下属综合交通中心（ITC）宣布，其亚斯岛和萨迪亚特岛智能交通项目取得了重大进展，在为用户提供先进出行解决方案的同时，也为酋长国可持续环保交通领域的发展奠定了基础。

目前，亚斯岛和萨迪亚特岛智能交通项目包含一支由8辆TXAI自动驾驶汽车组成的车队，这也是阿联酋首批全自动驾驶出租车。 项目最初于2021年11月推出5辆TXAI，随后于2022年11月又增加3辆，共8辆自动驾驶出租车彻底改变了当地交通并越来越受欢迎。这批自动驾驶汽车拥有逾5000名注册用户，已成功完成17000次乘客出行，为居民和游客提供了安全、便捷的交通选择。 除自动驾驶出租车外，该可持续项目还包括四辆迷你自动驾驶巴士，于2022年11月引入当地交通服务。这些小巴可提供高效且环保的交通解决方案，进一步增强了岛上的出行选择。

在谈到加速计划时，市政和交通部主席Mohamed Ali Al Shorafa阁下表示：“阿布扎比智能交通战略旨在采用由知识和创新驱动的可持续智能交通解决方案，该智能交通项目是这一战略的重要组成部分。这一举措符合阿布扎比发展智慧城市和实现酋长国可持续增长的未来愿景。通过与政府和私营部门战略伙伴合作，市政和交通部与综合交通中心正在努力打造综合、智能、可持续的交通系统，以实现我们英明领导层设定的未来愿景。”

Al Shorafa阁下补充道：“该项目为酋长国发展可持续环境友好型交通领域奠定了基础，鼓励加大对经济和旅游业的投资，尤其是因为交通部门是最重要的增长动力之一，能够支持企业并为其他行业经济活动增加许多竞争优势。”

基于这些进展，阿联酋内阁最近批准了一项电动汽车国家政策，其中包括建立全国范围的电动汽车充电网络、电动汽车市场法规以及刺激相关产业的激励措施。该政策旨在减少排放和能源消耗，并维持阿联酋道路的质量。此外，中国自动驾驶公司文远知行已获得首张国家级自动驾驶牌照，可在阿联酋境内开展各类道路测试和自动驾驶运营。

自动快速交通（ART）领域的努力伴随着阿布扎比“数字孪生”系统的开发。该系统是一款集成式平台，可推动高级数字模拟并提供技术基础设施服务，由云计算系统T100支持。通过集成式操作系统，该系统可简化数据存储和处理。

未来几个月，综合交通中心将对这批自动驾驶汽车进行另一系列严格测试。在此期间，将针对夏季高载客量条件对车辆性能进行评估。与此同时，综合交通中心正在研究扩大自动驾驶汽车运营规模以及所需的相应立法和法规，以确保其在酋长国安全、成功运营。

文远知行发言人表示：“文远知行一直在国际市场积极拓展自动驾驶产品和服务。中东是我们的主要目标市场之一。今年3月，我们在中阿产能合作示范园正式设立了中东办事处。获此首项国家级许可肯定会加速并扩大我们在当地的发展。”

阿布扎比智能数字化战略与阿联酋可持续发展目标相一致，有助于根据《巴黎协定》和阿联酋“2050年净零排放”愿景减少碳排放。该愿景是一项到2050年实现净零排放的战略举措，使阿拉伯联合酋长国成为首个采取这一做法的中东和北非（MENA）地区国家，利用公共和私营部门的共同努力，减少温室气体（GHG）排放，与工业化前水平相比，将全球气温上升控制在1.5°C之内。

作为能源和可持续发展领域的地区领导者，阿联酋不断发展、增强并实现经济多元化，研究并为影响我们每个人的全球性问题提供切实可行的解决方案。在阿联酋准备于今年晚些时候主办COP28之际，市政和交通部与综合交通中心决定在整个阿布扎比酋长国采纳创新且可行的解决方案是顺理成章之举，以巩固其作为可持续交通主要贡献者和保护环境、减缓气候变化主要支持者的角色，通过提供继续发展可持续环境友好型交通系统所需的方法，造福于人类和地球。