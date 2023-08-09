总部位于新加坡的财富科技公司Endowus日前宣布，已经在其新一轮融资中筹集到了3500万美元资金。

据悉，本次融资得到了众多知名投资者的参与，其中包括Citi Ventures（花旗集团旗下投资机构）、MUFG Innovation Partners（三菱日联金融旗下投资机构）等新加入者，以及UBS Next、EDBI、Prosus Ventures、Lightspeed Venture Partners、Singtel Innov8等回归投资者。

作为这笔资金的用途，Endowus表示，将用其提升平台在新加坡和中国香港地区的业务规模——作为背景，Endowus曾在今年早些时候正式进入香港市场，且香港也为该公司的首个海外市场。

Endowus成立于2017年，是一个同时可以向私人财富和公共养老金提供财富管理服务的数字财富平台，其盈利方式为平台咨询费。值得一提的是，Endowus使用的是基金经理而非自动化/机器人手段来为用户提供关于投资理财的咨询顾问服务。

在市场表现方面，据Endowus透露，公司在新加坡和香港两地拥有超10万用户，目前管理着50亿美元的资产，且其中有近7.44亿美元（10亿新元）的部分为公共养老金。此外，该公司也表示，尽管市场经济状况并不乐观，其收入仍在22年中增长了80%。

而作为Endowus本次的融资背景，去年晚些时候有报告指出，2021年间，新加坡财富科技行业中的投资规模已从2017年时的2300万美元增长到了超1.61亿美元，增幅近700%。作为对比，整个亚洲行业的同期增幅仅为100%。报告在当时称，新加坡已成为世界第三大财富中心，并在2021年期间积累了超1.5万亿美元的跨境财富。