一度被马斯克之母叫停的扎克伯格与马斯克的八角笼决斗最近又有了重启的眉目。

最新消息显示，马斯克公开称自己与扎克伯格的决斗将在更名后的X平台上直播，所有的收益将捐给一个为退伍军人设立的慈善机构。对此，扎克伯格欣然应允，但建议在更具有公信力的平台直播并筹款。

6月下旬首度约架时，马斯克将地点暂定为终极格斗冠军赛的比赛场地——拉斯维加斯八角笼，扎克伯格则提出将擂台赛日期定在8月26日，但马斯克并未回复。随后，这场扎克伯格不抱太大希望的格斗又因为马斯克母亲的介入无疾而终。

如今，对标Twitter推出的社交应用Threads上线刚满一个月。马斯克将话头再次挑起，这场格斗似乎在所难免。作为商业巨子和科技大咖，马斯克与扎克伯格不比拼产品和服务，反而铆足了劲要在现实中上演肉搏的行为稍显幼稚。但从流量角度出发，无论线下的决斗能不能真的打起来，这场全球瞩目的约架都已经为X和Threads赚足了噱头，这对于日薄西山的X和初生牛犊的Threads来说才是真正重要的事。

新仇：Threads成推特杀手

今年7月5日，Meta筹备已久的社交应用Threads正式上线。

出人意料的是，Threads并未和Facebook一样采用PHP开发，而是和Meta旗下的另一款社交应用Instagram一样都使用Python进行构建，Instagram庞大的Python代码库在一定程度上弥补了Python本身速度上的劣势。第三方工具分析平台对Threads App的拆解显示，Meta花费了大量资源对这款应用进行了移动性能优化。

彼时，入主Twitter 8个月的马斯克刚发布了限流政策——对验证用户与非验证用户设定不同的浏览限额，已完成验证的用户每天能够浏览10000条推文，未完成验证的用户只能浏览1000条，而新注册未验证用户每天只能浏览500条推文。

所谓的验证用户即Twitter Blue用户，马斯克完成对Twitter收购之初就对Twitter Blue进行了升级和涨价，包括将此前免费提供的账号认证服务添加至专属权益中，最终于今年3月重新上架。网页端费用为每月8美元或每年84美元，ios端为每月11美元。

虽然马斯克对外将限流的原因解释成想为用户戒除网瘾，但其想提升Twitter会员收入的司马昭之心已人尽皆知。不过用户却并不买账，一段时期内，#再见推特#成为热门词条，而推特上的众多插画师也集体出逃，在微博安了新家。

Twitter的“危”正是Threads的“机”，扎克伯格抓住时机推出Threads这一步棋可谓快准狠，从功能到界面完全对标Twitter的Threads可谓来势汹汹，稳稳承接了因厌弃心理从Twitter溢出的用户流量。

实时数据显示，Threads上线4小时，注册用户达500万；7小时注册用户1000万；24小时注册用户3000万；48小时注册用户7000万；截至7月10日下午三点，Threads的登陆人数已突破1亿人，打破了ChatGPT 2个月用户破亿的记录……Sensor Tower数据显示，Threads是过去十年发布日下载次数最多的非游戏应用程序。

如此迅猛的发展势头，自然引发了马斯克的危机感。Threads上线的第二天，马斯克一纸律师函控诉Meta在过去的一年里从 Twitter“挖”走了数十名员工，并让这些Twitter前员工开发出了今天所谓的“山寨Twitter”——Threads。之后，马斯克又狠批Threads只是去掉了图片模式的Instagram，毫无意义。

旧恨：炸卫星、抢推特

口水仗中，有热心网友曾给扎克伯格出主意，让他上太空可以使马斯克抓狂。言下之意是让扎克伯格再创办一家对标SpaceX的公司，自己造火箭。

这可能也无意中戳中了扎克伯格与马斯克的初次恩怨：2016年，Facebook打算发射Amos-6卫星，为非洲部分地区提供Facebook的互联网接入。Amos-6价值2亿美元，原定于当年9月初由SpaceX的猎鹰9号火箭发射，谁知在前期静态点火测试时就随着火箭一同爆炸。

扎克伯格自然怒火中烧，公开在Facebook上表达了失望。2年后，马斯克公开回应此事时表示曾给予Facebook方二次免费发射的机会，并认为对方已获得了保险赔偿。双方的梁子就此结下。

此后，二者更是在人工智能等前沿领域产生严重的观点分析，达到针尖对麦芒的程度：扎克伯格认为马斯克对于AI的消极态度是在鼓吹“科技末日论”，而马斯克则直指扎克伯格对AI的认识十分浅薄。

时间来到2018年，Facebook因数据泄露陷入低谷，马斯克果然没有放过这次落井下石的好机会：他光速注销了SpaceX和特斯拉的Facebook账号，并呼吁人们不要使用Facebook。

接着就是对Twitter的收购案。

晚于Facebook两年成立的Twitter在2007年向世界开放API后进入高速发展阶段。2008年3月，Twitter用户量突破130万，并完成由贝佐斯等领投的1500万美元融资，估值达到8000万美元。同在社交媒体领域，Twitter的崛起自然引起了Facebook的注意。这一年秋天，扎克伯格主动以五亿美元报价发起对Twitter的收购，但最终遭到时任CEO Evan Williams的拒绝。

之后的5年里，Twitter经历对外收购、用户增长、转型媒体、建立移动端、团队扩张、换帅……并于2013年11月上市。此后Twitter便因政治账户、虚假新闻、管理混乱、股价下跌等原因一直被唱衰。最终，Twitter在去年10月以440亿美元成功卖身给马斯克，从纽交所退市。

自己看上的东西被死对头抢走，这次扎克伯格并没有无能狂怒。眼看自己财力不足拿下Twitter已然无望，扎克伯格干回了自己的老本行——山寨，他适时祭出的Threads踩中了Twitter广告收入与用户双双下滑的重要时点，狠挫了一次马斯克的锐气。甚至在Twitter被马斯克改名为X之后，有网友直言“这下Threads可以改名为Twitter了”。

“一拍即合”的表演赛

入主推特的9个多月里，马斯克进行了大刀阔斧的改革。

最初的一周，马斯克启动了对推特的大裁员，包括CEO、CFO、CLO在内的原管理团队集体下课，9人董事会被解散，原本7500人的员工规模被精简至1500人左右，大幅压缩人员成本，并着力推动企业文化向高强度、高效率转变。

产品方面，召回曾被Twitter抛弃的短视频应用Vine，以期继续与TikTok竞争。引入付费认证功能，提高Twitter自身的商业化收入。推出加密私信版本、配备类似Clubhouse的语音聊天室功能。

收购期间，马斯克曾有意为Twitter配置加密钱包，这有助于其向web3.0平台转变。完成收购后，马斯克又属意将Twitter打造成类似微信的Super App。从改名X来看，马斯克对于推特最终的产品形态还没有明确定义。

从商业价值角度考量，马斯克对推特的大改算不上成功。众所周知，广告是社交媒体最主要的收入来源，而马斯克解禁极端人士账号的操作吓跑了一批广告主。2021年，推特的广告营收为45亿美元，在营收中占比89%。据第三方研究机构预测，推特今年的广告营收将不足30亿美元，下滑三成以上。

对此，马斯克在去年四月就曾剖白，自己收购推特不是为了赚钱，而是构建一个具备信任度和包容性的开放平台。今年5月，马斯克转发了一条他人对如今推特的评价“推特已经证明自己即使不是最好的广告支出回报率和转化活动平台，也是最好的平台之一。”

马斯克对于推特的这种定位在其运营策略中也可见一二，但任谁都看得出以个人用户的订阅收入来弥补广告收入的流失并不是一条可行的路。

不过，若仅从用户角度来看，马斯克的种种骚操作似乎还没把推特给玩坏。7月底，马斯克公布的数据显示，X的月活跃用户数量回升并已超过5.41亿人，创下了新的历史纪录。第三方统计机构数据显示，2022年推特的月活用户数为3.68亿，这意味着截至今年7月底，X的月活用户同比增长了47%。

而开局时表现惊人的Threads却似乎已失去了刚开始的劲头：第三方报告显示，Threads安卓版App的日活在7月7日达到顶峰的4900万后持续下跌，截至7月23日已跌至1260万，流失七成以上。同时，Threads同期的用户平均使用时长也从21分钟下降至不足5分钟。

对此，扎克伯格并不慌张，他表示这是正常现象，应继续提高留存率，并仍然对Threads的表现寄予厚望。由此也可见，Twitter树大根深，即便历经了马斯克的洗礼，依然没那么容易动摇。

不论最终输赢如何，对目前的X和Threads来说，流量依然是多多益善的。公开约架并在线直播虽然听起来粗鄙，但冠上了慈善的名义的决斗总能赢回一些体面。对于充斥在网络空间的“乐子人”们来说，两个大佬亲自下场肉搏的观赏性自然也别具一格。